Jackson Barreto diz que assinatura do projeto executivo do Canal de Xingó é uma gozação

23/04/21 - 22:31:12

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse nesta sexta-feira (23) que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, veio a Sergipe assinar o Projeto Executivo do Canal de Xingó e isso é uma “tremenda gozação com o o povo e com a bancada federal de Sergipe em Brasília”.

Segundo Jackson Barreto é a terceira vez que assinam o mesmo projeto, sem que o Canal de Xingó saia do lugar, “quando já devia estar construído há anos”. E continuou:| “ou pelo menos estivesse próximo ao Canal de Alagoas, que “está em seu último trecho”.

Jackson Barreto disse que esse mesmo projeto executivo já foi assinados pelo atual ex-ministro de Desenvolvimento, Fernando Bezerra, também pelo presidente Nacional da Codevasf e agora pelo atual ministro Rogério Marinho, sempre em solenidade de caráter político.

Jackson disse ainda que não é culpa apenas da atual bancada, “porque quando fui deputado federal o projeto do Canal de Xingó já estava em discussão, mas é necessários que senadores e deputados de Sergipe se unam, se reunam em Brasília e exijam os recursos para a construção do Canal de Xingó e o torne realidade. Se isso não acntecer, novas assinaturas de Projeto Executivo vão acontecer mais à frente, o que passa a ser uma enganação total”.