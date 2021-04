Lula anuncia apoio a Rogério para governador









Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O senador Rogério Carvalho (PT) é candidato a governador do Estado em 2022. Isso já está absolutamente decidido pela Executiva do partido. Ele vai conversar com o governador Belivaldo Chagas (PSD) porque pretende disputar com aval do grupo político que integra. Mas, caso não tenha apoio da base aliada, manterá a candidatura com a força total do seu partido e de outras legendas de oposição, independente da posição ideológica de cada um.

Um dos membros da Executiva explicou que de fato o ex-presidente Lula, pré-candidato a presidente da República em 2022, vai viajar a alguns Estados e solicitar do PT que não lance candidatos a governador se forem provocar divisões e onde o partido tenha dificuldade de sair vitorioso. Não é o caso de Sergipe, onde Rogério Carvalho se destaca dentro do partido como liderança em condições de vencer as eleições de 2022 e tem aprovação do próprio ex-presidente.

O fato de Rogério ser candidato a governador, independente da indicação do grupo que integra em Sergipe, revela o que uma grande maioria do eleitorado percebia, até em razão do PT trabalhar para ocupar posição de poder no Estado e pelo próprio estilo do senador, que vem atuando tanto em Brasília, através do mandato que exerce no Congresso, assim como pela vontade unânime dos seus companheiros e do apoio de lideranças política do Estado, na Capital e interior.

Rogério Carvalho tem atuado muito em conversas de bastidores, para formação de um bloco que o apoie decididamente, onde se inclui prefeitos, vereadores e deputados estaduais, além de lideranças importantes nos município. Nessa sua luta também inclui a unidade de tendências petistas e o fim de preconceitos a partidos que não sigam a mesma corrente ideológica petista. O vice será indicação das legendas que o apoiem, exatamente para evitar a chamada chapa puro sangue. Não é uma candidatura posta, mas uma vontade exposta.

Durante esses anos de Senado, Rogério Carvalho se aproximou muito do ex-presidente Lula e se tornaram amigos. Tanto, que já na próxima semana Lula vai à casa de Rogério em Brasília e, num encontro de companheiros, anunciará o seu apoio à candidatura do senador a governador de Sergipe, dentro da estrutura política que melhor convier. Essa decisão está consolidada e não haverá recuos.

Não foi avisado

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não trata sobre política neste momento, mas perguntado ontem se seria candidato ao Senado em uma chapa majoritária formada com Rogério ao Governo, Luciano Bispo a vice e ele a senador, sorriu e ironizou:

*** – Ainda não fui avisado!

Muito preocupado

Belivaldo Chagas deu “Graças a Deus” e também à logística estadual, Sergipe está conseguindo disponibilizar as vacinas rapidamente às regionais de Saúde.

*** Segundo ele, “e essa agilidade precisa ser seguida, pelos municípios, para que mais pessoas consigam ser vacinadas o mais breve possível”, disse.

*** Belivaldo está muito preocupado com o número de óbitos e casos da doença em Sergipe, embora esteja em estabilidade, mas a nível alto.

Maior escândalo

Rogério Carvalho comemora decisão da maioria do STF que mantém o juiz Sérgio Moro parcial! “Ou seja, o ex-empregado de Bolsonaro, Moro não julgou Lula em cima de provas, mas por decisões pessoais e políticas”.

*** – É o maior escândalo jurídico da nossa história. Moro tirou das urnas o líder nas pesquisas.

Rogério e emenda

Emenda ao orçamento da União, do senador Rogério Carvalho (PT), garantiu programa de emprego e renda, recursos para o SUS combater a pandemia e a concessão de créditos para micros e pequenas empresas.

*** – Retirou do desgoverno qualquer pretexto para protelar a retomada de programas de créditos para pequenas e médias empresas, além de garantir empregos.

Saúde mental e drogas

O presidente da Assembleia, Luciano Bispo, ex-deputado Venâncio Fonseca e secretário de Governo, José Carlos Felizola, visitaram o gabinete do deputado capitão Samuel.

*** Firmaram entendimento para o fortalecimento na política estadual de saúde mental e combate às drogas.

*** Um detalhe: a conversa também rolou para que Samuel se mantenha na base aliada e não procure partido de oposição.

Voto certo em Lula

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) disse que com Lula livre para disputar a Presidência, as especulações começam a se formar na área política.

*** Jackson disse que o seu voto a Lula para presidente é fato consumado, mas ainda não discutiu sobre troca de partido.

*** Disse que agora, com Lula podendo ser candidato, muita gente que votou pelo impeachment de Dilma está arrependida.

Belivaldo orienta

Jackson Barreto disse que Reinaldo Moura teria reclamado que era muito difícil um acordo com ele. Admitiu que Reinaldo se referisse a um entendimento com André Moura.

*** – Acontece que quem orienta o projeto para as eleições de 2022 é o governador Belivaldo Chagas (PSD): “posso dar opiniões”.

Acompanha a Nacional

O presidente regional do PSB em Sergipe, Valadares Filho (PSD) disse que a decisão que a direção nacional tomar será acompanhada em Sergipe.

*** PSB e PT estão concluindo conversas para formação de um bloco.

*** Em relação ao quadro político de Sergipe, Valadares Filho acha que tudo que se fala são conjecturas. Acrescentou que tem se colocado favorável a um projeto em benefício do Estado.

Valdevan: o Senado ou nada

|O deputado federal Valdevan Noventa (PL) não recua de sua candidatura ao Senado Federal. Caso não consiga emplacar esse seu desejo, não disputará outra candidatura.

*** Os diálogos para assegurar seu nome ao Senado estão acontecendo e Valdevan tem bom relacionamento com o ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, com o deputado federal Bosco Costa, e com o presidente nacional do PL, Waldemar da Costa Bastos.

Encontro de prefeitos

O deputado João Daniel (PT) disse que o partido vai reunir prefeitos de Sergipe, para uma reunião com o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), na próxima semana.

*** Vai expor aos colegas sergipanos a sua experiência no combate à Pandemia. O encontro será aberto a prefeitos de todos os partidos.

Um bom bate papo

