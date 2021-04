Rogério Marinho participa da elaboração de ordem de serviço do Canal de Xingó









23/04/21 - 14:34:37

O deputado federal Fábio Mitidieri recebeu na manhã desta sexta-feira (23), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para emissão de ordem de serviço para elaboração do projeto executivo do Canal de Xingó (Lote I da Fase I), que vai abranger o Sertão sergipano.

O investimento, segundo o Governo Federal, será de R$ 5,9 milhões e os estudos deverão ser entregues em até 440 dias. Para essa fase do projeto executivo, são calculados 50 km do espaço, que tem uma área total de 114 km, compreendida entre os lotes I e II da fase 1.

“O canal de Xingó é um sonho antigo dos sertanejos sergipanos. Através dele poderemos desenvolver a região levando agricultura irrigada e aumentando a produtividade das safras agrícolas. Hoje estamos dando mais um passo na busca desse sonho com a assinatura do projeto executivo”, disse o deputado Fábio Mitidieri.

Toda essa fase, que compreende a captação no Reservatório de Paulo Afonso IV e extensão até o local do antigo Reservatório R-5, em Poço Redondo, permitirá usos múltiplos da água em cinco municípios sergipanos beneficiados e dois baianos. Canindé, Porto da Folha, Poço Redondo, Monte Alegre e Glória. Além de Paulo Afonso e Santa Brígida na Bahia.

“Quando assumi esse Ministério recebi a missão de abraçar o Nordeste, ou seja, tornar concretas as intenções de emancipar essa região, permitindo que a gente enfrente problemas históricos de desigualdade com programas estruturantes e não apenas com ações paliativas. Sabemos que a fome não espera, ela é urgente por isso a necessidade desses programas. Estamos aqui para dizer a Sergipe do compromisso que temos com esse estado. Não adianta a retórica do discurso sem a concretude do gesto. Uma obra desse porte é mais de R$ 1,3 bilhão. É necessário um projeto executivo que permita que a obra se ponha de pé e o que estamos fazendo agora é dar o primeiro passo. Aí está o projeto executivo, aí está a empresa contratada, aí está o horizonte temporal que é o mês de outubro, que vai garantir a licitação da obra física, que vai permitir a primeira etapa”, garantiu o ministro Rogério Marinho.

Assessoria de imprensa em Sergipe