MUTIRÃO LIMPA NOME ACONTECE EM ARACAJU, ESTÂNCIA, ITABAIANA E PROPRIÁ









23/04/21 - 12:22:05

Os Núcleos de Práticas Jurídicas da Unit (Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá) em conjunto com o Tribunal de Justiça de Sergipe, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Cejusc) e Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e parceria com o Banese Card, realizarão o “Mutirão Limpa Nome”. O momento será voltado para clientes em dívida com o Banese Card, que oferecerá condições especiais como descontos e parcelamentos exclusivos para aqueles que desejem restabelecer o crédito no mercado.

O Mutirão ocorrerá em todos os NPJs, para isso, será necessário que os interessados entrem em contato previamente solicitando o agendamento da negociação, entre os dias 20 a 27 de abril, as vagas são limitadas de acordo com a disponibilidade da pauta de negociação.

Para agendamento entrar em contato por e-mail, escrevendo para: npj@unit.br, informando os seguintes dados:

Nome completo, número do CPF, endereço completo com CEP, telefone para contato e em qual NPJ deseja ser atendido (Aracaju, Estância, Itabaiana ou Propriá).

Pode agendar também por telefone nos números:

NPJ Aracaju: (79) 3218 – 2323 (das 7h às 11h e das 13h às 17h)

NPJ Estância: (79) 3522-5744 (das 7h às 11h e das 13h20 às 17h)

NPJ Itabaiana: (79) 3431-0336 (das 7h às 11h e das 13h às 17h)

NPJ Propriá: (79) 3218-2250 (das 13h00 às 17h)

Após solicitar o agendamento da negociação, deve aguardar a confirmação com o dia e horário da audiência com o Banese Card, sujeito à disponibilidade.

