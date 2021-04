PMA convoca profissionais para ampliação das equipes na UPA Fernando Franco









De maneira planejada, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue ampliando o quantitativo de leitos para atendimento covid. Até a próxima semana, mais seis leitos de observação serão ativados no segundo contêiner instalado na Unidade de Pronto Atendimento Fernando Franco. Atualmente, a UPA detém 18 leitos de enfermaria e oito leitos de observação no primeiro contêiner com esse tipo de atendimento.

Toda parte estrutural dos novos leitos já foi concluída, faltando apenas a conclusão da etapa de Recursos Humanos, com a ampliação da equipe de profissionais que atuará na unidade. De acordo com a assessora técnica da Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde (DVAS), Ana Régia, os profissionais convocados para contratação imediata são os que compõem a lista do último chamamento público realizado pela SMS.

“Estamos em processo de contratação de profissionais na modalidade de Pessoa Física para compor a escala de enfermagem. Precisamos contratar 15 técnicos de enfermagem e dois enfermeiros, que complementarão a equipe de profissionais que já atua no hospital, inclusive a escala médica já foi ampliada por conta do aumento na demanda. Esperamos ativar os leitos em uma semana, pois é o tempo estimado para a finalização dos trâmites burocráticos dessas contratações”, explicou a assessora.

Atualmente, o Município conta com 127 leitos distribuídos em seis equipamentos de saúde, sendo que 93 deles estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação dos leitos municipais de 74,8%. São 28 leitos no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse); 30 no Nestor Piva; 26 no Fernando Franco; 19 no Hospital São José; 20 no Caps Jael Patrício e quatro no Hospital Universitário.

Antes das portas de urgência e emergência das UPAs Fernando Franco e Nestor Piva, que funcionam diariamente 24h, a rede de saúde da capital dispõe de quatro Unidades Básicas de Saúde com atendimento exclusivo para casos suspeitos ou de síndromes gripais.

São elas: Geraldo Magela (Orlando Dantas), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Todas funcionando diariamente, das 7h às 18h.

