RISCO DE CONTAMINAÇÃO PREOCUPA DIRETOR E INTERNOS DO PRESÍDIO MILITAR









23/04/21 - 06:47:58

O risco de uma contaminação geral que pode atingir desde o diretor até os internos do Presídio Militar de Sergipe, fez com que policiais militares divulgassem um áudio informando sobre a situação precária e o risco de uma contaminação geral da covid-19 no local.

No áudio que foi divulgado no início da noite desta quinta-feira (22) o diretor do Presmil, Tenente -Coronel Rogério, fala da sua preocupação com aqueles que trabalham na unidade e de forma desesperada ele afirma que “o capitão Joaldo foi diagnosticado com a covid.

Além disso, as informações são de que um cabo da corporação e que trabalha no presídio também teria sido contaminado pela covid-19.

Ainda na noite da quinta feira, um da PM disse que é preciso que seja feito uma desinfecção do local e ainda feito uma testagem em todos os internos e militares que trabalham no local.

Até hoje, 2.460 policiais de Sergipe foram afastados das funções, por terem contraído a Covid-19. O número corresponde a 36,04% de efetivo de 6.733. Dois deles morreram.