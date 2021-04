São Cristóvão ampliará faixa de vacinação para 60 anos no fim de semana









23/04/21 - 11:57:37

A vacinação em São Cristóvão terá a faixa de idade dos idosos ampliada para 60 anos ou mais neste sábado (24). A vacinação ocorrerá em 4 escolas do município e em 2 drives thrus tanto no sábado como no domingo.

No bairro Eduardo Gomes os pontos de vacinação serão na Escola Josinalva Santos Silva (Antiga escola Lauro Rocha) e na Escola Glorita Portugal. Já o drive thru ocorrerá no espaço do SergipeTec, próximo à UFS.

No Centro Histórico a vacinação ocorrerá na Escola Araceles Rodrigues e na Escola Gina Franco, enquanto o drive thru será na Praça São Francisco.

Todos os pontos funcionarão no sábado das 9h às 15h e no domingo das 8h às 12h. Para se vacinar os idosos devem apresentar identidade, cartão SUS ou CPF e comprovante de residência de São Cristóvão.

No caso de segunda dose da vacina, deve ser apresentado também o cartão de vacinação da covid-19.

A secretaria de saúde reforça que, no final de semana, somente nesses pontos funcionarão como pontos de vacina no município, com aplicação tanto a primeira como da segunda dose contra a covid-19.

Fonte e foto assessoria