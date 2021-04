Simão Dias distribui duas mil mudas frutíferas para os agricultores do município









23/04/21 - 15:29:18

Investir na agricultura é uma importante estratégia para manter uma economia sustentável. Essa é forma utilizada pela Prefeitura de Simão Dias que, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Defesa Civil, para impulsionar a agricultura familiar.

A entrega das duas mil mudas frutíferas de laranja pêra foi realizada nesta sexta-feira, 23 de abril, em alusão ao Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores do Campo, foi celebrado no último dia 17 de abril. A ação beneficiou vinte associações comunitárias do município.

A entrega contou com a participação do prefeito municipal, Cristiano Viana, do secretário de Agricultura do Município, André Valadares, e dos técnicos da referida secretaria. Vale salientar que com responsabilidade e cuidado todas as medidas de biossegurança foram seguidas, evitando assim a propagação da Covid-19.

ASCOM – Prefeitura de Simão Dias