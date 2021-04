SUSPENSÃO DE IMPOSTOS: “JUSTIÇA TARDIA, NÃO É JUSTIÇA”, DIZ EMÍLIA









Pegando como exemplo a análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, em parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), baseada nos dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em discurso, a vereadora Emília Corrêa (Patriota) externou sua preocupação com o alto índice de desemprego.

“Em termos relativos, houve aumento de 25,5% no quantitativo de requerentes de seguro-desemprego se compararmos com março do ano passado, quando foram registradas 3.333 solicitações. Já neste ano, somente na segunda quinzena do mesmo mês, foram 2.272 trabalhadores que deram entrada no seguro. Com os valores da segunda quinzena, março totalizou 4.183 requerimentos. São dados assustadores. Lamentável”, declarou.

Ao se referir ao auxílio municipal e suspensão de impostos anunciando pelo prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), para reduzir os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia, a vereadora ressaltou que, embora tardia, toda ajuda é bem-vinda e relembrou que esse era um pleito que defendeu desde o início da pandemia. “É como diz o ditado; justiça tardia, não é justiça porque muita gente já sofreu com essa demora. Que toda ajuda é bem-vinda, isso é inquestionável, mas todos esses pleitos eu já venho falando e defendendo lá no início que, por coincidentemente, também era com a atual gestão à frente do Executivo. Quantos empregos não teriam sido mantidos se essa iniciativa já não estivesse em vigor há mais de um ano?, questionou.

Emília fez questão de mencionar a Ação de Inconstitucionalidade (ADI) e cobranças de tributos (IPTU e TLF) prazo de 90 dias, movida pelo Patriota, também no ano passado. “Nós ganhamos na justiça. Mas o prefeito, com toda sua insensibilidade, recorreu. E os recursos federais, que foram muitos, diga-se de passagem, chegando. Fico feliz com essa iniciativa, vai ajudar muitos aracajuanos (as). Só lamento que tenha sido após tantos bares e restaurantes fechados, tanta gente desempregada”, concluiu.

