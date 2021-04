TARIFA DE ENERGIA SOFRE REAJUSTE E FICA 8,9% MAIS CARA NO ESTADO DE SERGIPE









23/04/21 - 12:34:26

Está em vigor o novo reajuste da conta de energia elétrica. O reajuste de 8,9% alcançou 805 mil unidades consumidoras do estado. O índice médio do reajuste foi menor que o esperado em razão do entendimento da Energisa e da Aneel para atenuar o impacto para os consumidores. As medidas adotadas para beneficiar os clientes foram realizadas respeitando as regras regulatórias e garantindo a segurança jurídica dos contratos.

O reajuste verificado em Sergipe acompanha a alta estimada nas contas de luz para a maior parte das regiões do país.

Ao anunciar mais este reajuste, a Agência Nacional de Energia Elétrica informou que o conjunto de ações tomadas por ela e pelas distribuidoras para mitigar as tarifas, entre elas a conta-covid e o reperfilamento do pagamento do financeiro da RBSE das transmissoras, colaborou para amenizar as tarifas e manter o reajuste em um dígito.