Trabalho atuante de deputado estadual abre caminho para o parlamento Federal









23/04/21 - 16:08:09

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC), vem se destacando na sua atuação com a sociedade e já colocou seu nome à disposição para disputar uma vaga na Câmara Federal.

Em seu terceiro mandato e embasado em seu compromisso em várias áreas da sociedade, além de ter uma luta árdua com os profissionais da segurança pública, uma batalha incansável com a redução de preços e na fiscalização de combustíveis, vem lutando nesta pandemia por várias classes profissionais, para que fossem respeitadas, como o caso da saúde, dos professores, segurança pública, vigilantes, motoristas, que estão na linha de frente, constantemente exercendo a sua função em prol da nossa economia, e se expondo ao risco de contaminação, por conta do compromisso com o sergipano e por não ser um deputado de grandes lideranças, mas sim, de estar junto ao povo em busca de solucionar as demandas da sociedade, mostrando que a sua liderança está com o povo.

Além do trabalho em busca de minimizar o sofrimento do povo, o parlamentar se debruça na luta contra as drogas e em favor da família, onde vem buscando na prática um trabalho sério , que vem salvando a vida de muitos jovens e restabelecendo a estrutura da família desses jovens , tendo em vista o trabalho desempenhado durante esses três mandatos e vendo a importância do parlamentar na melhoria de vida do povo e a necessidade de um trabalho mais amplo no parlamento federal, onde poderá através de legislação e através de emendas ajudar muito mais nossa gente, toma a decisão de não mais ser candidato a deputado estadual e sim , ampliar a sua ajuda ao povo sergipano, na área Federal como deputado Federal por Sergipe na próxima eleição.

O trabalho contra as drogas, através do Batalhão da Restauração, fez com que o Capitão Samuel, deseje ampliar essa luta em favor da família, através da instituição filantrópica, que cuida gratuitamente de dependentes químicos, homens e mulheres do Estado de Sergipe, justamente dando tranquilidade às famílias que sofrem com a dependência, além do trabalho do Batalhão, ajudar na redução da violência do Estado, onde é reconhecido pelas autoridades de segurança pública, como o maior projeto social de Sergipe de prevenção primária à violência e isso é um trabalho na prática e como parlamentar Federal, poderá ser ampliado.

Para o capitão Samuel, é um grande momento ser candidato ao parlamento Federal, que tem com principal objetivo restabelecer as famílias sergipanas, através de seus projetos e emendas.