Aracaju já vacinou mais de 108 mil pessoas contra a covid-19









Finalizando mais uma semana de imunização, a Prefeitura de Aracaju contabiliza 108.399 pessoas vacinadas contra a covid-19, o que representa 16,3% da população. Até o momento, estão sendo vacinados idosos, profissionais de saúde, das forças armadas e de segurança e pessoas com síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Nesta sexta-feira, 23, a vacinação aconteceu no drive, para idosos e demais categorias incluídas na campanha, e na Emef Presidente Vargas, para profissionais de saúde e das forças armadas e de segurança. Foram 255 doses aplicadas nos dois pontos de vacinação.

A policial civil Maria Aparecida Mota recebeu sua primeira dose e falou o que a vacina representa para ela. “Para todos nós ela é muito importante, mas no meu caso, como trabalho com o transporte de presos e já perdi pessoas da minha família por conta desse vírus, sei o benefício que essa vacina está trazendo para a humanidade”, considerou.

“É o começo da nova vida. Espero que assim como eu, todos tenham essa chance que estou tendo agora, principalmente os mais jovens”, desejou o policial militar José Valfredo, vacinado no drive.

Quem também ficou grata e aliviada após receber a vacina foi a psicóloga Alexandra Lins, que recebeu sua primeira dose no ponto do Parque da Sementeira. “Viva o SUS! Essa vacina, assim como a vida, é muito importante. Todos que estão aptos venham se vacinar!”, declarou.

Final de semana

Como o repasse de novas doses acontecerá durante esse final de semana, a SMS retomará a vacinação a partir da segunda-feira, 26.

“Nesse sábado [24], nós buscaremos na Secretaria do Estado da Saúde os lotes de doses de vacina que chegaram para o município de Aracaju. Especificamente esse final de semana, nós não faremos a vacinação e retomaremos na segunda-feira, a vacinação de trabalhadores de saúde e profissionais de força de segurança e salvamento, tanto no drive, quanto na Escola Presidente Vargas”, explicou a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Sobre os idosos 60+ que ainda não foram vacinados, a gestora explicou que será feito o agendamento dessa vacinação. “A orientação é que, aquelas pessoas acima de 60 anos, que ainda não tomaram vacina, que elas se dirijam às Unidades Básicas, conversem com a gerente para que elas possam pegar o contato dessas pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde fará uma programação para vacinação desses idosos remanescentes, que por algum motivo, não se vacinaram”, orientou Waneska.

24/04/21 - 06:30:39