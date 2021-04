Colaboradores do Hospital Unimed são imunizados contra a gripe









24/04/21 - 07:08:13

Durante toda esta sexta-feira, 23, a os colaboradores que atuam no Hospital Unimed receberam a dose única da vacina contra a Influenza, vírus transmissor da gripe. Em média, 580 profissionais, que atuam em todas as áreas da unidade, foram imunizados.

A vacinação contra a gripe dos profissionais da Unimed Sergipe foi iniciada na última segunda-feira, 19, dia que começou oficialmente a campanha no Brasil. Além dos profissionais da saúde, que fazem parte do grupo prioritário indicado pelo Ministério da Saúde, todos os outros colaboradores, que atuam em outras áreas dentro da cooperativa, receberam a imunização, graças à aquisição de vacinas pela diretoria da Unimed Sergipe.

“Todos os colaboradores da rede Unimed estão sendo imunizados: médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da higienização, do administrativo. Recebemos as doses da Secretaria da Saúde e a Unimed também comprou doses para garantir que todos os funcionários fossem imunizados. Neste momento, mesmo os colaboradores que não trabalham nesta área assistencial, mas que estão circulando aqui dentro, é importante que sejam vacinados”, explica a enfermeira do Trabalho, Marina Sampaio.

A técnica em Enfermagem, Mônica Jacira, considera bastante cômodo poder receber a vacina no próprio local de trabalho. “É muito mais prático porque não precisamos ir até um posto de saúde para receber a vacina. Muitas vezes nós, técnicos, temos dois empregos e na correria do dia a dia podemos até perder o prazo da vacinação”, relata Mônica.

Fonte e foto assessoria