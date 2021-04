DEPUTADO FÁBIO HENRIQUE AFIRMA QUE “MEU MAIOR PARTIDO É SERGIPE”









24/04/21 - 06:00:39

“O canal de Xingó é, sem dúvida, a maior obra de Sergipe. Ela está trazendo respeito às comunidades sertanejas, promove o desenvolvimento e qualidade de vida. Essa é uma obra que não possui lado, de tão grandiosa, e faço questão de ser testemunha porque o meu maior partido é Sergipe”, afirmou o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE), durante a solenidade de autorização para contratação dos projetos executivos do Canal Xingó, nessa sexta (23), no auditório da Codevasf/SE.

O Canal de Xingó é uma obra estruturante que levará água do Rio São Francisco por cidades de Sergipe e da Bahia. No total serão quatro etapas, sendo a primeira com captação em Paulo Afonso/BA até o município de Poço Redondo/SE, e um custo aproximado de R$ 600 milhões. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, essa é uma “obra que promoverá a segurança hídrica e a emancipação das populações nordestinas”.

O projeto Canal de Xingó terá extensão total de aproximadamente 300 km e será dividido em quatro fases. As fases II a IV alcançarão os municípios de Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe. Para abastecimento humano, haverá oferta de água aos municípios baianos de Paulo Afonso e Santa Brígida, bem como reforço à rede de abastecimento do estado de Sergipe, com benefício direto e indireto, na Bahia e em Sergipe, a cerca de três milhões de pessoas.

Palácio do Governo

Após a solenidade na Codevasf, o governador Belivaldo Chagas recebeu o ministro Rogério Marinho e a bancada federal de Sergipe, em solenidade no Palácio dos Despachos, para o anúncio de investimentos para a continuidade de obras de saneamento em Aracaju, Lagarto e Nossa Senhora do Socorro. “São investimentos importantes, que promovem a saúde dos moradores desses municípios, inclusive da minha cidade – Nossa Senhora do Socorro”, declarou Fábio Henrique.

Serão R$ 23,4 milhões para a continuidade de obras de saneamento básico dos municípios sergipanos. Em Aracaju, serão R$ 15,5 milhões investidos, direcionados para parte da implantação do sistema de esgotamento sanitário da Zona Norte e na Zona Oeste de Aracaju. Em Lagarto, os R$ 7,5 milhões complementarão os investimentos para a etapa do Sistema de Abastecimento de Água Integrado Piauitinga (Adutora do Piauitinga) no município. Já em Nossa Senhora do Socorro, o investimento é de R$ 247,4 mil e complementará o Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Rio Poxim e beneficiará moradores dos bairros Parque dos Faróis, Conjunto Jardim, Parque São José, Jardim Vila Ney, Parque Maio e Pai André.

Por Henrique Matos

Foto assessoria