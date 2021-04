EMPREGADOS DO BANESE APROVAM ACORDO COLETIVO PARA TELETRABALHO









24/04/21 - 07:27:34

Na noite da última quarta-feira (22/04) os empregados do Banco do Estado de Sergipe reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária virtual, promovida pelo sindicato da categoria, e aprovaram a proposta de Acordo Coletivo de Adesão ao Regime de Teletrabalho apresentada pela diretoria do Banco.

O contexto da pandemia estimulou o interesse do Banese pela implementação da modalidade de trabalho remoto, mas, além disso, a iniciativa busca reduzir custos operacionais e ofertar melhor qualidade de vida aos empregados elegíveis ao teletrabalho.

“O Banese deu um passo importante e corajoso ao implementar o regime de trabalho remoto. A diretoria está bastante satisfeita, sobretudo, por saber do interesse genuíno dos nossos empregados em aderirem ao regime, confirmado na expressiva votação durante a assembleia”, argumentou a Superintendente de Gestão de Pessoas do Banese, Sara Raquel de Araújo.

O documento aprovado estabelece critérios e procedimentos internos relacionados às atividades que serão realizadas no novo regime de trabalho da Instituição. Dentre os objetivos do Acordo Coletivo também estão a promoção da cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade, além de ajudar no combate à pandemia da Covid-19 no estado de Sergipe.

O texto aprovado pela categoria preocupou-se em resguardar a capacidade de atendimento das unidades de negócios do Banese, de modo que os públicos externo e interno contarão com a integralidade dos serviços já ofertados pelo banco. Isto significa que a implantação do teletrabalho não abrangerá atividades cuja natureza exija a presença física do empregado na unidade, ou que sejam desenvolvidas por meio de trabalho externo.

Para que a experiência do teletrabalho seja frutífera, os empregados que aderirem ao novo regime participarão de programa de treinamento, completamente on line, e realizado no ambiente EAD da Universidade Corporativa do Banco.

“Os empregados que aderirem ao regime receberão ajuda de custo, equipamentos para compor a estação de trabalho (condicionados à disponibilidade) e capacitações virtuais para fazerem da experiência em trabalho remoto a melhor possível. O texto da proposta foi minuciosamente estruturado nesse sentido”, explica a superintendente do banco.

BEM-ESTAR É ESSENCIAL

Atuar no regime de teletrabalho é uma novidade na rotina de muitos brasileiros, ainda mais para os do sistema bancário, por isso, o acordo coletivo específico para este novo momento, desenvolvido pela diretoria do Banese, orienta que os empregados da Instituição não devem abrir mão do convívio social e laboral, da cooperação e integração com os colegas, tampouco, do direito ao tempo livre que possuem. O Banco compromete-se em respeitar os períodos de descanso, considerando o direito à desconexão e usufruto dos intervalos para refeição e demais períodos de descanso aplicáveis ao regime presencial.

Outro compromisso do Banese é a cessão de notebook, desktop ou thinclient, monitor, mouse e teclados independentes, mediante disponibilidade, para compor a estação de trabalho de quem optar pelo novo regime. A Instituição poderá, ainda, disponibilizar a cadeira e os equipamentos ergonômicos usados na estação de trabalho presencial. Ergonomia, saúde e segurança serão os temas abordados na “Cartilha de Bem-Estar”, desenvolvida pelo Banese, e que será distribuída para os empregados que aderirem ao teletrabalho.

Outra ação que visa garantir o bem-estar dos empregados é a realização de consulta, por videoconferência ou agendamento presencial, para avaliação ergonômica do posto de trabalho. O texto do acordo prevê, também, que a Baneseana em regime de teletrabalho que solicitar retornar para o ambiente presencial, por ter sofrido qualquer tipo de violência doméstica, tenha seu pedido prontamente atendido.

“O aumento dos casos de violência contra a mulher durante o isolamento social revela um contexto grotesco e triste que precisa ser superado. Neste sentido, fizemos questão de registrar no acordo o nosso integral apoio às baneseanas que informarem terem sido vítimas deste tipo de afronta à dignidade”, conclui Sara Raquel.

Fonte e foto assessoria