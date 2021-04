LAÉRCIO OLIVEIRA PARTICIPA DA AUTORIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL XINGÓ









O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou nesta sexta-feira, 23, no auditório da Codevasf, em Aracaju, com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da assinatura de ordem de serviço do projeto executivo do Canal de Xingó, referente aos primeiros 50 quilômetros (Lote 1 da Fase 1). Na sua totalidade, o projeto terá aproximadamente 300 quilômetros divididos em quatro fases.

Ao custo de aproximadamente R$ 600 milhões, a primeira fase compreende o trecho que vai desde a captação de água no reservatório de Paulo Afonso IV, passando por Santa Brígida, na Bahia, e Canindé de São Francisco, até o reservatório R-5, em Poço Redondo, em Sergipe. Da fase dois à fase quatro, serão contemplados os municípios sergipanos de Porto da Folha, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória.

Laércio falou sobre a importância da vinda do ministro ao Estado e destacou o ato como o início da realização de um sonho para sergipanos e baianos. “O ministro trouxe ações concretas, recursos assegurados, para que se inicie esse grande projeto que é um sonho dos sergipanos e baianos, e que agora começa a ser desenhado de uma forma muito mais efetiva com a autorização do projeto executivo para os primeiros 50 quilômetros do projeto. Depois, continuaremos atuando para garantir que ele avance nos 300 quilômetros que contemplam todo o Canal Xingó. Este é apenas o começo”, disse o deputado.

Para o ministro Rogério Marinho, tão importante quanto as ações assistenciais, são as obras estruturantes, que dão os instrumentos para que a população garanta o sustento das suas famílias. “Essa é uma obra grandiosa, que vai trazer desenvolvimento hídrico para a região. O primeiro passo já foi dado, em outubro teremos os projetos que vão nos permitir a licitação da obra física da primeira fase da primeira etapa, iniciando lá em Paulo Afonso. Com a união da classe política, nós garantiremos o orçamento para abrir a licitação que vai viabilizar esse grande sonho”, pontuou.

