LARANJEIRAS: MULHER MORRE POR FALTA DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR









24/04/21 - 10:46:11

Descaso – um áudio divulgado na madrugada de sábado (24) chocou a população de Laranjeiras, após uma senhora precisar de socorro médico e não ser atendida pela saúde pública daquele município.

As informações passadas por populares que acompanharam o marido da paciente relatam que assim que ela passou mal, o casal em busca de socorro e de atendimento no médico hospitalar, porém não havia medico. “Eu acordei agoniado com ela gemendo e eu corri e liguei para a polícia, ai disseram que tinha que ligar para o Samu. Ai falaram que eu tinha que levar ela de carro. Eu levei. Isso as 5 da manhã. Eu sai pela linha verde e não tinha ninguém. Eu cheguei no hospital e tinha uma ruma de gente sentado, bati, chamei e nada. Entrei até o fundo do hospital e não tinha ninguém. O vigilante disse que o médico foi embora quatro horas da manhã” relata o marido.

A partir daí começou uma via sacra em busca de socorro. A demora no atendimento médico e a falta de profissionais da saúde em Laranjeiras, terminou em morte da paciente.

Esgotadas todas as tentativas, o marido reclamou falta de atenção as autoridades, já que não há como justificar a falta de um profissional da Saúde dentro do hospital.

Sem sem oxigênio e sem atendimento médico-hospitalar, ela morreu.