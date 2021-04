Morre, vítima de câncer que o deixou de cama há anos, o fundador da Norcon, Luiz Teixeira









24/04/21 - 15:28:05

[Atualizada com novos dados as 17 horas)

O engenheiro Luiz Antonio Mesquita Teixeira, 80 anos , fundador da Construtora Norcon, morreu no final da manhã deste sábado (24), sua residência. Há anos que Luiz lutava contra um câncer na garganta, que o deixou sob uma cama por muitos anos. A morte de Luiz ocorreu depois que ele esteve internado por para uma pequena cirurgia e recebeu alta. Retornou à sua residência, localizada à avenida Jorge, onde ocorreu o falecimento.

O sepultamento acontecerá no Cemitério Santa Isabel, neste domingo (25). Luiz era casado casado com Ceiça Teixeira, já há alguns e era quem lhe fazia companhia. Tenha quatro filhos – dois homens e duas mulheres – que acompanham o pai nesse momento.

Luis Teixeira foi um empreendedor na Construção Civil e praticamente verticalizou Aracaju com grandes obras que ainda hoje formam a paisagem da Capital sergipana, através de prédios simples e luxuosos que integram a vida da cidade. A Norcon também foi a responsável pela criação dos bairro 13 de Julho e Jardins. Esteve sempre próximo a ele, também como sócio na Norcon, o irmão Tarcisio Teixeira, que cuidava da parte financeira da empresa e administrava toda sua estrutura.

Abatido com a more de Luiz Teixeira, o empresário Luciano Barreto, da Construtora Celi, revelou que ele e Luís se conheciam desde a época do ginásio escolar, quando estudavam no Colégio Estadual Atheneu Sergipense. Luciano e a família receberam a notícia com muito pesar. “Luiz Antônio Teixeira da sua construtora uma das maiores do Nordeste. Continuamos amigos durante todo tempo. Lamento profundamente o seu falecimento. Sergipe perde um grande empresário e excelente engenheiro”, disse Luciano.

Luiz Teixeira foi um grande empresário para o estado de Sergipe. A construtora Norcon, que ele liderou junto com o irmão Tarcísio Teixeira, existe desde 1958, quando foi fundada pelo patriarca da família, Oviêdo Teixeira. Em 1965 a gestão foi repassada para os filhos, que deram segmento a um trabalho sério e de responsabilidade social.

Nota da Família – “A Família Teixeira comunica o falecimento do querido Luis Antônio Mesquita Teixeira. Esta partida é uma hora de dor, pos perdemos quem amamos. Para nós resta a saudade, que Deus o acolha com Sua infinita bondade, e que Nossa Senhora o cubra com o seu manto”.

E continua: “A aceitação é necessária. Seu Oviedo [seu pai] dizia: ‘saudades sim, tristeza não’, assim procuramos caminhar”.

A família comunica que o velório será na residência de Luis Teixeira, em Matapoã, a partir das 20 horas deste sábado. O sepultamento acontecerá no Cemitério Santa Isabel, às dez horas deste domingo.

Sobre o Primavera – o Diretor do Hospital Primavera, Wagner Bravo, escueveu que “foi ao encontro de Deus no final da manhã deste sábado, em sua residência, o meu velho e querido amigo Luiz Teixeira. Fundador da Norcon, que teve importantíssima participação no desenvolvimento urbanístico de Aracaju”.

– Fruto da nossa parceria, nasceu o Hospital Primavera e o Centro Médico Jardins. Muito querido e de uma alma leve, com certeza vai estar pela eternidade ao lado do Senhor. Soube merecer! – reconheceu Wagner.

Luciano Barreto – Em seu Instagran, o empresário Luciano Barreto fala da sua convivência com o cunhado Luizz Teixeira: “Nos tornamos amigos ainda no ginásio e fomos colegas no excelente Ateneu . Descolamos para Bahia fazer o segundo grau e nos preparar para o vestibular de Engenharia . Escolhemos Campina Grande onde fomos aprovados . Por circunstâncias locais me transferir para Politécnica / Bahia e ele para o Paraná . Após 3 anos em Jequie nos associamos na Norcon . Irrequieto resolvi comecar a CELI .Ele fez da sua Construtora uma das maiores do Nordeste”.

E conclui: “Continuamos amigos durante todo tempo. Lamento profundamente o seu falecimento. Sergipe perde um grande empresário e excelente engenheiro . Como seu cunhado me solidarizo com a toda a família enlutada . Maria CELI, soma comigo de iguais sentimentos de pesar . Maria CELI , Luciano e Fihas , Netos e Bisneto”.