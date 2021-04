“No Canal de Xingó não passará apenas água, mas prosperidade e dignidade”, afirma Gustinho









O deputado federal e vice-líder do governo, Gustinho Ribeiro, participou, nesta sexta-feira, 23, ao lado do Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, da solenidade de assinatura da Ordem de Serviço para construção do Canal de Xingó no Sertão sergipano. O evento ocorreu na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), em Aracaju, e contou com as presenças do presidente nacional da entidade, Marcelo Moreira, e do superintendente regional em Sergipe, Marcos Alves Filho.

Para o deputado, esse é um momento histórico para Sergipe. “Com um investimento de R$ 1,3 bilhão de reais, o Canal de Xingó representa a redenção do Sertão sergipano. Uma obra que vai garantir segurança hídrica para o nosso estado e com certeza vai transformar o sertão em uma região ainda mais produtiva. Temos a clareza da importância desta obra e toda a bancada federal tem apoiado a sua realização”, afirmou o parlamentar.

Com a ordem de serviço assinada, o próximo passo será a licitação para o início da construção. “É realmente um dia muito importante para o desenvolvimento de Sergipe. Quando este canal estiver pronto, não passará apenas água, mas também esperança, prosperidade e dignidade para os sertanejos. Seguiremos atuando, junto com a bancada, para garantir recursos do orçamento da união para que a obra possa ser executada e concluída o mais breve possível”, salientou Gustinho.

Canal de Xingó

O Canal de Xingó terá extensão de aproximadamente 300 km e sua construção será dividida em quatro fases. A primeira delas permitirá usos múltiplos da água nos municípios de Paulo Afonso e Santa Brígida, no estado da Bahia, e Canindé do São Francisco e Poço Redondo, no estado de Sergipe.

