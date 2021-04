PMA suspende vacinação contra a covid-19 no fim de semana









24/04/21 - 06:42:47

A pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou nesta sexta-feira (23) que a vacinação contra a Covid-19 em Aracaju vai ser suspensa neste final de semana e deve ser retomado na próxima segunda-feira (26).

De acordo com a PMA, na segunda-feira (26), a imunização será voltada para profissionais de saúde e idosos que perderam a data. Nesta data, a vacinação ocorre somente para primeira dose no posto volante do Parque da Sementeira e na escola Municipal Presidente Vargas para profissionais de saúde, mediante apresentação de código.

Até essa sexta-feira, 94% dos idosos acima de 60 anos já haviam recebido a primeira dose da vacina na capital, de acordo com dados da SMS. Quem perdeu a data de imunização, precisa fazer cadastro no site da Prefeitura de Aracaju e apresentar o código no Parque Augusto Franco.

Foto: Marcelle Cristinne

Com informações da PMA