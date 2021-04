ASSALTANTE DE BANCO MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS DO COPE EM ARACAJU









24/04/21 - 08:12:55

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) realizaram aa tarde desta sexta-feira (23), uma operação para cumprir mandados de prisão contra Antônio Jesus dos Santos, 51, mais conhecido como “Coroa”, natural de Tucano/BA, e Alex Dorneles de Faria, 45 anos, nascido em Uberlândia/MG. Os criminosos tiveram participação no assalto ao Banco do Brasil do município de Pacatuba, Sergipe.

O investigado Antônio Jesus dos Santos confrontou com a equipe policial e portava uma pistola calibre 380. Ele foi alvejado e acabou morrendo. Coroa, como era conhecido no meio criminoso, era investigado em diversos estados por assaltos a carros fortes e instituições financeiras. Ainda possuía extensa ficha criminal e fazia uso de documentos falsos para se furtar da ação da polícia. A localização do Coroa foi possível após intensa troca de informações entre a Polícia Civil sergipana e a Polícia Federal.

As investigações contaram com o acompanhamento da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol). Antônio Jesus era investigado em diversos estados do Brasil por explosões a agências bancárias, roubos a carro-forte e mineradoras, além de porte de armas de grosso calibre. Agia com bastante violência nas ações do grupo. Desde 2002, sua ficha criminal vem se extendendo pela prática de inúmeros delitos. Em 2018, ele foi preso na Bahia portando documentos de Amaury Arlindo da Silva.

Em continuidade à operação, os policiais interceptaram Alex Dorneles, preso enquanto trafegava em uma avenida no Conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro. Alex foi conduzido e está à disposição da Justiça. Após a troca de tiros, Antônio foi socorrido e encaminhado ao Hospital Governador João Alves Filho, porém não resistiu aos ferimentos.

Pouco depois das explosões em Pacatuba, os investigadores do Cope prenderam três pessoas envolvidas diretamente com a explosão da agência bancária do Banco do Brasil do município. Um homem e duas mulheres foram presos momentos depois da ação criminosa, registrada na madrugada do dia 03 de março, por volta das 3h.

Foram presos Rafael da Silva Santos, 26 anos; Ariana Pinheiro Santos, 19 anos; e Jacqueline Maria de Jesus, 23 anos. O trio foi responsável pela observação de detalhes nos arredores da agência dias e horas antes do crime e reservou uma residência na zona rural da cidade de Pacatuba, onde o grupo criminoso preparou todas ações para a prática do roubo.

Segundo os primeiros depoimentos prestados à polícia, Rafael, Ariane e Jaqueline participaram de toda a preparação para o crime. Segundo os investigadores, eles fotografaram a agência, visualizaram o abastecimento pelo carro-forte e obtiveram o imóvel para esconder a quadrilha.

Operação no RN – Em novembro do ano passado, a Polícia Federal prendeu oito pessoas e apreendeu um fuzil, uma submetralhadora e três pistolas numa operação que desarticulou uma quadrilha de roubos de agências dos Correios, bancos e carros-fortes. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no RN e na Bahia. O grupo era ligado a Antônio Jesus dos Santos, o Coroa, que acabou fugindo do cerco montado pela PF.

De acordo com a Polícia Federal, todas as prisões aconteceram no RN: duas por força de mandado e outras seis em flagrante. Na época, os mandados foram cumpridos em Parnamirim e Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, e em Simões Filho, na Bahia.

O alvo da operação de hoje também era investigado por um latrocínio praticado em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, em outubro do ano passado. Um padeiro foi morto por Antônio Jesus em uma padaria, em uma tentativa de assalto.

Fonte e foto SSP