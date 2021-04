Secretaria de Saúde distribui novo lote de vacinas contra a covid-19 para os municípios sergipanos neste sábado, dia 24









24/04/21 - 08:50:21

A logística de distribuição de vacinas implantada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) entrou em ação neste sábado, 24, para entregar as doses do último lote recebido no final da tarde de quinta, 22. As regionais de saúde recebem o novo lote de imunizantes contra a Covid-19. Desde as 8h da manhã, as equipes de saúde dos programas municipais de imunização podem retirar as novas doses e recebem orientações sobre a aplicação das vacinas no público prioritário dessa remessa.

Neste 15º lote, o Estado de Sergipe recebeu 31.200 doses dos imunizantes: 25.000 da Astrazeneca e 6.200 vacinas da Coronavac. A nova remessa possibilita ampliar a vacinação para idosos com 61 e 62 anos, além de destinar doses para quilombolas, trabalhadores da saúde e das forças de segurança.

Com essa nova remessa de vacinas, o Governo do Estado já recebeu ao todo 521.080 doses de imunizantes. O número de vacinados com a primeira dose é de 297.323 e com a segunda dose 132.536 pessoas.

Aplicação das doses

A Secretaria Estadual de Saúde orienta que os municípios sergipanos não utilizem as vacinas destinadas para aplicação em segunda dose como substituição à primeira. Essa recomendação se dá por alguns fatores, o primeiro deles é que o público prioritário precisa ter assegurada a aplicação de duas doses dos imunizantes para maior proteção contra a Covid-19.

O diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes, enfatiza que o não cumprimento dessas orientações pode acarretar problemas futuros. “A gente sempre alerta os municípios que façam a utilização das doses conforme a orientação na entrega, pois, se com intenção de acelerar a vacinação for utilizada a segunda dose, pode ser que o Ministério da Saúde não consiga enviar novas doses em tempo hábil para ser aplicada na população”, alerta.

Para assegurar uma melhor eficácia da imunização com a Coronavac/Butantan, o Estado de Sergipe adotará como protocolo, o prazo orientado pelo Instituto Butantan de até 28 dias entre a aplicação da primeira e segunda doses.

“Desde que se começou a utilizar a Coronavac, vacina produzida e distribuída pelo Butantan, o Programa Estadual de Imunização tem orientado o prazo de 21 a 28 dias entre as doses. Mas pela análise de recente estudo clínico foi verificado o intervalo mais próximo a 28 dias promove uma melhor resposta imunológica”, explica Marco Aurélio.

Foto: Flávia Pacheco