Vereador e presidente do CRP discutem lei que inclui psicólogos e assistentes sociais na educação









24/04/21 - 07:17:57

Nesta sexta-feira, 23, o vereador de Aracaju e segundo secretário da Mesa Diretora da Casa Legislativa, Sargento Byron (Republicanos), fundador do Estrelas do Mar, recebeu, em seu gabinete, o conselheiro presidente do Conselho Regional de Psicologia de Sergipe, Naldson Melo. Na oportunidade, foi colocada em pauta a implantação da Lei nº 13.935, que prevê a inserção de profissionais da Psicologia e Serviço Social nas escolas da rede da educação básica.

A visita ao vereador faz parte de uma série de visitas organizada pelo Conselho com o intuito de articular uma rede em defesa da implantação da lei na capital sergipana. Para Byron, as funções exercidas por psicólogos e assistentes sociais no âmbito educacional é necessário e, principalmente em tempos de pandemia, tornou-se uma necessidade urgente.

“Que bom que está se formando uma rede que vai tentar viabilizar esse processo de implantação daquilo que ficou estabelecido pela lei. Estamos passando por uma das piores fases da nossa geração no que se refere à educação. Esses estudantes que, muitas vezes, podem estar passando por problemas relacionados a questões psicológicas ou até mesmo de violações de direitos nunca precisaram, como hoje, desse suporte de profissionais capacitados. A lei é muito válida e o serviço dos profissionais das duas áreas é muito pertinente”, avaliou Byron.

Publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro de 2019, a Lei dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. Devido à pandemia, houve um atraso na implantação dos serviços ao sistema educacional, o que estava previsto para que ocorresse um ano após a promulgação.

Naldson se sentiu satisfeito com a reunião, considerada por ele como muito produtiva. “Foi um momento muito proveitoso e a acessibilidade que o parlamentar tem para buscar entender a importância da lei e tirar as suas dúvidas foi algo muito bom. A receptividade foi muito prazerosa e acolhedora. Uma reunião extremamente importante, que nos faz sair daqui com a certeza de que estamos caminhando para uma mesma direção”, disse o presidente do CRP19.

Por Pábulo Henrique