Capela terá 19 escolas beneficiadas com tablets do projeto Aula Digital









25/04/21 - 08:16:37

Uma reunião entre representantes do Instituto Paramitas e membros da Prefeitura de Capela, durante a última sexta-feira, 23, definiu que mais quatro escolas da rede pública capelense, além das 15 já beneficiadas, receberão tablets que contribuirão com a modernização do Ensino Fundamental no município. Quatro maletas, contendo cerca de 40 equipamentos cada, serão entregues às escolas municipais Maria Inês da Silva, Adelina Matos, Juarez Leal e Boa Vista.

Com a disponibilização dos novos tablets, a proposta pretende incentivar, provocar e disseminar a adoção e o compartilhamento de práticas inovadoras em escolas em que há o desejo de transformação, partindo da premissa de que o modelo de ensino tradicional se mostra cada vez menos eficaz e desinteressante para o processo de alfabetização de crianças e adolescentes.

Representando a gestão de Capela, a secretária municipal de Educação, Joseana Silva, destacou a transformação que o ensino na rede pública vem obtendo com a colaboração do Instituto Paramitas.

“Tem sido uma ferramenta e uma inovação de grande importância para o desenvolvimento da nossa educação municipal. O resultado é a colheita de frutos maravilhosos. O esforço dos nos professores e a satisfação e rendimento das nossas crianças têm sido fantásticos”, comentou.

Início da Parceria

A colaboração entre Instituto Paramitas e Prefeitura de Capela teve seu pontapé dado ainda em 2017, sob a gestão da prefeita Silvany Mamlak, que à época disponibilizou todo o suporte necessário para que o programa se concretizasse. Hoje, com o sucesso protagonizado por tal cooperação, a gestora enxerga uma mudança de paradigma no ensino público capelense.

“Tenho muito orgulho de ter iniciado essa parceria lá em 2017, bem no início da nossa gestão. Enfrentávamos muitas dificuldades, mas eu tinha como prioridade modernizar a educação e, para isso, a chegada do projeto Aula Digital foi fator preponderante. Já avançamos muito e continuaremos avançando com essa parceria significativa para Capela”, comemorou a prefeita.

Projeto Aula Digital

O Aula Digital é um projeto das fundações Telefônica Vivo e “La Caixa”, que tem como objetivo combinar a formação técnico-pedagógica de educadores e gestores com conteúdos e recursos tecnológicos que permitem a personalização da aprendizagem em sala de aula. Hoje o programa atende cinco estados e beneficia mais de 200 mil estudantes brasileiros.

Fonte e foto assessoria