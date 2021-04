Caso base recuse candidatura de Rogério a governador, PT terá que deixar o Governo









25/04/21 - 20:06:21

Por Diógenes Brayner

– O governador Belivaldo Chagas (PSD) só vai tratar de política a partir de setembro, até lá estará dedicado exclusivamente ao controle da Pandemia, à vacinação da população e a outros interesses mais urgentes do Estado, para cumprir o seu compromisso com o povo. É esse o seu objetivo neste período, disse sábado à noite, um dos mais próximos aliados de Belivaldo que o acompanha nessa tarefa.

Segundo o bem informado aliado, o governador Belivaldo Chagas acha que todos os políticos que pretendem disputar o Governo do Estado em 2022 têm todo o direito de se articular e conversar com “todo mundo, porque não vai esperar o período eleitoral para começar a se movimentar em torno de uma candidatura”. Acrescentou: “uma candidatura não se estrutura e nem se constrói às vésperas do pleito”.

Belivaldo admite – segundo o seu aliado – que no momento os políticos que mais se movimentam para disputar o Governo são o senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Tem também o conselheiro Ulices Andrade (sem partido) que ainda não se pronunciou, a um ano e meio das eleições, o que ainda pode acontecer quando ele achar conveniente.

Decidir em conjunto – O governador Belivaldo Chagas não tem nenhum problema com o senador Rogério Carvalho (PT) e os dois vão conversar sobre as sucessão estadual no mês de setembro. Se o senador tratar sobre sua candidatura ao Governo, que deve acontecer, o governador vai reunir todo o bloco aliado e consultar sobre o objetivo político de Rogério para decidir em conjunto, disse o aliado.

Acrescentou que a base aliada não vê “muito problema no afastamento do PT do Bloco, porque outros partidos virão e citou o Republicanos. de Heleno Silva, que é candidato a deputado federal, e de outras legendas que estão se aproximando do Governo. Inclusive com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSB) podendo anunciar o ex-deputado federal André Moura (PSC) como candidato ao Senado, em sua chapa, o que será bem aceito por todo grupo.

Mitidieri, inclusive, chegou a dizer para o próprio André Moura, que mais à frente o “grupo está lhe aguardando de Braços aberto”. O nome de André tem sido procurado por partidos de situação e oposição, mas a sua relação tem se estreitado muito com o deputado federal Fábio Mitidieri, provável candidato à sucessão estadual, com apoio de toda base aliada.

Não dá apoio – Segundo ainda informação da fonte, o governador não tem problema com o senador Rogério Carvalho, “mas o grupo tem, porque o PT não dá apoio. Citam o caso de um deputado na Assembleia Legislativa e de uma vereadora na Câmara Municipal. Caso a base não aceite, será solicitado que o PT desembarque do Governo um ano antes do pleito, inclusive para que o partido não permaneça com toda sua base, participando da administração próximo às eleições”.

– Com certeza a base aliada não concorda que o senador Rogério Carvalho não fique na base mesmo que não seja o escolhido para candidato a governador pelo grupo. Não é importante que ele vire o ano, anuncie candidatura por outro bloco e mantenha cargos importantes no Governo, mesmo quando estiver em campanha pela oposição, disse a fonte com uma certa alteração na voz.

Lula está com Rogério – Mas, segundo ainda informação de fontes petistas, Rogério Carvalho será candidato a governador de Sergipe dentro ou fora da base. Quer ter o apoio do governador Belivaldo Chagas, mas se não for opção do bloco, vai montar sua estrutura no Estado, inclusive já vem conversando com outros partidos e várias lideranças e já tem sua candidatura consolidada, inclusive pelo trabalho que realiza no Senado Federal e suas posições políticas adotadas.

Rogério é bom articulador e joga limpo e tem disposição para ir ao embate político, principalmente tendo a força e apoio de uma provável candidatura de Lula da Silva a presidente da República.

Provavelmente ainda esta semana, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT), vai jantar na casa de Rogério Carvalho, em Brasília, e anunciar o seu apoio à candidatura do senador a governador de Sergipe. Rogério naturalmente mostrava interesse em disputar o Governo em 2022, agora com a possibilidade de Lula sair candidato a Presidência da República, o senador não recuará de sua disposição de tentar eleger-se à sucessão em Sergipe.