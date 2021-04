CONFIANÇA E DORENSE SOMAM MAIS TRÊS PONTOS NO SERGIPÃO NESTE SÁBADO









Neste sábado (24), teve sequência o Campeonato Sergipano da Série A1, dois jogos movimentaram o fim de semana. Em Nossa Senhora das Dores, no estádio Ariston Azevedo, o Dorense recebeu o América de Pedrinhas. Os donos da casa venceram por 2×0, com gols de Luciano e Tata.

Na arena Batistão, em Aracaju, no clássico entre Confiança e Itabaiana, a equipe da capital levou a melhor. P primeiro gol do jogo saiu aos 31 minutos. O atleta marcelinho colocou o confiança na frente. O atacante Willians Santana aproveitou o rebote do goleiro e na pequena área ampliou para os azulinos. No segundo tempo, um golaço na arena batistão, bruninho acertou um belo chute no canto do goleiro. Não demorou muito e Rafael Bila marcou o quarto gol do confiança. O itabaiana diminuiu com pedro henrique depois de aproveitar a sobra na cobrança de pênalti.

O Itabaiana continua com 18 pontos e a liderança do Grupo A. Já o Confiança chegou aos 19 pontos, assumiu a liderança do Grupo B e de quebra garantiu a classificação para a semifinal. O Sergipão terá sequência no meio de semana:

