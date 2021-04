MOVIMENTO POLÍCIA UNIDA LANÇA CAMPANHA POR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE









25/04/21 - 09:04:05

O Movimento Polícia Unida concederá uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (26), , em frente ao Palácio dos Despachos, sobre o lançamento da campanha em prol do adicional de periculosidade.

Logo após, será iniciada a adesivação de veículos de policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e todas as pessoas da sociedade civil que apoiem a causa.

Para evitar aglomerações, a plotagem ocorrerá na modalidade drive-thru.

As diretorias das associações e sindicatos que fazem parte do movimento estarão no local a partir das 7h.