Órgãos estão atentos à previsão de maré alta este domingo e segunda-feira em Aracaju









25/04/21 - 07:52:43

Durante a semana, a previsão já havia alertado para a instabilidade do tempo e, como esperado, a manhã deste sábado (24), começou com o registro de chuva em algumas regiões da capital. A Prefeitura de Aracaju se mantém alerta para a ocorrência de chuvas, mas também para a maré alta prevista para este domingo (25), e próxima segunda-feira (26.) Assim, há o reforço do monitoramento por toda a cidade.

O trabalho foi de trabalho intenso para as equipes, pois, além da chuva, houve, ainda, a continuação do trabalho de fiscalização do cumprimento das medidas restritivas. Portanto, o objetivo foi otimizar os serviços e, assim, atender a população da melhor forma possível para minimizar os transtornos.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, nas primeiras seis horas deste sábado foram registrados 14,7 milímetros de água pluvial, mais concentrada na região Sul da cidade.

“Mantivemos as equipes atentas, tanto na fiscalização como no monitoramento da chuva. Como foram registros espaçados, não houve situações que demandasse preocupação, no entanto, o trabalho segue no intuito de acompanhar a incidência de chuva. Nossa atenção, está voltada também para a previsão de maré alta, de cerca de 2,3 metros, para o domingo e para a segunda-feira. Portanto, emitiremos o alerta para que a população das áreas de risco fiquem atentas”, destaca o secretário.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, reforçou que abril, costumeiramente, é um mês chuvoso, desta forma, as equipes estão sempre em alerta.

“Essa oscilação do tempo, com maior propensão a chuva, segue até o mês de julho. Hoje, vamos acompanhar as precipitações de chuva pela cidade, principalmente nas regiões Sul, onde choveu mais, e Norte, onde ficam os locais de maior risco. Amanhã e segunda, nossa atenção estará voltada também para a maré alta. A junção de chuva e maré alta sempre é motivo para ficarmos mais atentos e a população também precisa se precaver e pedir auxílio em situações de risco”, afirma o major.

Para registrar uma ocorrência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, que tomará as providências necessárias. Além disso, as equipes fazem o monitoramento constante nos locais de risco, sujeitos a alagamentos ou desmoronamento.

Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

SMS 40199

A Prefeitura de Aracaju, através da Defesa Civil, mantém um canal para informar a população, via SMS, sobre os alertas meteorológicos. Para receber os avisos, é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

Após encaminhar o SMS de cadastro, será enviada uma mensagem de confirmação e o celular estará habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que a mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto Sérgio Silva