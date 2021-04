PC DETALHA INVESTIGAÇÃO DE ATROPELAMENTO QUE MATOU DUAS MULHERES









25/04/21 - 09:41:59

A Delegacia de Delitos de Trânsito (DEDT) da Polícia Civil vai detalhar nesta segunda-feira (26) o inquérito policial que apurou o atropelamento que ocasionou a morte de duas mulheres.

Os detalhes do inquérito serão passados pela delegada Daniela Lima, da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito e o perito Nestor Barros, coordenador Geral de Perícias.

Serão apresentados os resultados das investigações e ainda dos laudos periciais que analisaram vários detalhes de toda dinâmica da ocorrência.

Relembre o fato – O acidente foi registrado na madrugada do dia 1o de janeiro na Avenida Tancredo Neves, em Aracaju, quando as duas mulheres em uma motocicleta modelo Biz , estavam na moto. As duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreram a caminho do hospital. À época, o condutor do carro fugiu sem prestar socorro. No dia seguinte, o condutor se apresentou à Polícia e disse que a colisão ocorreu a partir de uma entrada da motocicleta na via, o que impediu que ele pudesse adotar alguma providência para evitar a colisão fatal.