Projeto Mãos Que Ajudam a Aliviar a Pandemia e UniãoSE doam máscaras









25/04/21 - 07:33:20

Projeto Mãos Que Ajudam a Aliviar a Pandemia em parceria com a UniãoSE, doam máscaras de tecidos em comunidade na zona norte de Aracaju.

Na tarde deste sábado, 24 de abril, voluntários do projeto Mãos Que Ajudam, distribuíram cerca de 300 máscaras na rua Beira Rio, Loteamento Estrela do Oriente no conjunto Bugio em Aracaju.

Na ocasião, os voluntários foram bem recebidos na comunidade, que agradeceu a solidariedade da UniãoSe e do Mãos Que Ajudam, também reconheceu a importância e necessidade do uso de máscara nesse período de pandemia mundial.

Projeto Mãos Que Ajudam e UniãoSE, uma parceria em favor dos mais vulneráveis no combate à Covid-19, demonstrando amor ao próximo.

O Mãos Que Ajudam é um programa de ajuda e serviço comunitário voluntário, que envolve membros e amigos parceiros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Fonte e foto assessoria