SANTA LUZIA DO ITANHY: DOENTE MENTAL CONTINUA ABANDONADO EM POVOADO

25/04/21 - 07:22:29

A prefeitura de Santa Luzia do Itanhy, através de sua Secretaria Municipal de Assistência Social, há quatro meses no comando da gestão do prefeito Adauto Amor, não resolveu a situação de um senhor, certamente andarilho, aparentando ter mais de cinquenta anos, que se encontra abrigado há um bom tempo num abrigo de ônibus, na entrada do Povoado Bomfim, depois de um lugar chamado “Cruz da Doida”, zona rural de Santa Luzia do Itanhy.

A reportagem da Tribuna Cultural, esteve no local na manhã de sábado (23), tentou falar com ele, mas a todo tempo ele ficou cabisbaixo e não quis falar. É um senhor moreno, encontra-se de barba grande e cabelos sem cortar, sem camisa e todo sujo. Vive a todo instante sozinho, sentado e rodeado de pedaços de tecidos, e, se não for o gesto humanitário de alguns moradores do local, ele passaria também sem alimentos.

De acordo com informações de alguns moradores do Povoado Bomfim, esse andador deve ser da cidade de São Cristovão e é agressivo. “O comentário que rola por aqui, na comunidade, é que ele é um pouco agressivo, aí eu fico até com receio de chegar até ele para dar uma roupa ou um alimento”, disse Rivaneide.

O morador de Santa Luzia do Itanhy, por nome de Júnior, telefonou na manhã desta quinta-feira, 22, para o radialista Théo Batista, da rádio Esperança FM, primeiro, segundo ele, para passar os informes da Câmara de Vereadores, dizendo que agora o parlamento luziense, tem uma pessoa que passará todas as informações daquela Casa. “Estou à disposição de sua pessoa, qualquer reclame de que você queira com a Câmara, possa nos passar que nós estamos aqui…”, disse.

O apresentador, esperto e atento à situação desse município, disse o primeiro reclame para a Câmara: “Já tem mais de meses, que os moradores do Povoado Bomfim, reclamam da situação de um andarilho que se encontra no ponto de ônibus. O que os vereadores fizeram para ajudar essa situação?”

O ouvinte Júnior, que é sobrinho do vereador Professor Jorge, procurando uma resposta, disse que “até na última sessão, isso foi discutido novamente, os vereadores (não citou o nome de quem teria entrado) entraram em contato com a Ação Social e a Ação Social já entrou em contato com o pessoal de São Cristovão, que esse andarilho é da cidade de São Cristovão e nenhum dos parentes quis recebe-lo. Infelizmente nenhum da família quis receber, é uma pessoa que infelizmente está numa situação vulnerável. A Câmara está sabendo que o Município por várias vezes tentou abrigá-lo e houve resistência. Creio que o caso (informou sem conhecimento de causa) já foi passado para a Promotoria, mas a Câmara fez a parte dela, inclusive teve vereador que foi até o local falar, mas que a pessoa está em insanidade mental e não há conversa, infelizmente já se esgotaram as maneiras de conversa, mas tenho certeza que a Ação Social já está tomando as providências, já foram tomadas as providências (muitas dúvidas nas palavras dele)”.

O apresentador do programa lembrou, que há um mês, a secretária de Ação Social, entrou no ar e relatou tudo que ele (Júnior) teria relatado nesse dia.

O ouvinte Júnior, disse que já foram acionados vários órgãos no Estado a nível de justiça, que tomaram conhecimento desse fato porque a família dessa pessoa não quer recebê-lo, então as providências serão vias judiciais, que já tomaram providências e que vão internar em algum internato.

