Saúde reforça a importância da prevenção e tratamento adequados da Meningite









25/04/21 - 08:23:01

Neste sábado, 24, foi celebrado o Dia Mundial do Combate à Meningite com o intuito de alertar sobre os riscos da doença, os principais sintomas e formas de prevenção. A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES) ressalta a importância da prevenção e tratamento adequados contra a doença, que é definida pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, chamadas meninges, e pode ser causada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas.

De acordo com a Responsável Técnica da Meningite, Paralisia Flácida (Pólio-FPA) e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA), Najla Azevedo, a educação em saúde tem um importante papel na prevenção de doenças. “A importância de comemorar esta data baseia-se no incentivo à prevenção da doença, disseminar conhecimento e evitar a reprodução de informações errôneas sobre o agravo”, diz.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a meningite, quando não tratada corretamente, tem taxa de mortalidade de 70% a 90% dos casos, mas as taxas variam de acordo com o tipo de meningite. Além de que, mesmo nos casos em que o tratamento adequado é realizado, as chances de óbito são de 5% a 10%. Com isso, é muito importante procurar um médico rapidamente, pois, quanto mais cedo se identifica a doença e se inicia o tratamento, menores são os riscos.

O alerta sobre a doença se torna ainda mais importante por causa do novo coronavírus, já que sintomas da doença, como dores intensas de cabeça e alterações musculoesqueléticas e de consciência, estão presentes também em pacientes que contraem o vírus. Nas duas situações, a transmissão se dá através das vias respiratórias, por meio de gotículas e secreções do nariz e da garganta. Os sintomas da meningite, como mal-estar, náuseas e vômitos, podem ainda ser confundidos com indícios de outras doenças mais leves, como gripe, otite, bronquite e infecções de garganta.

Najla atenta para quem apresentar os sintomas, a procura médica deve ser feita o mais rápido possível. “É importante que na presença de sinais como febre, cefaleia, náuseas, alteração de nível de consciência, às vezes manchas no corpo, procure atendimento médico para um diagnóstico precoce. Principalmente, nesses tempos de pandemia da Covid-19, é imprescindível que seja realizado o diagnóstico diferencial para o tratamento adequado que cada agravo requer”, finaliza.

Vacinação

A meningite é uma doença que afeta principalmente as crianças, que podem ser imunizadas com vacina disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), indicada para ser tomada antes de um ano de idade.

É importante ressaltar que há um calendário nacional de imunização e que nele tem uma vacina específica para a haemophilus influenza, meningococo e pneumococo, que originam as formas mais graves da meningite. “A vacinação é a mais importante medida preventiva, temos hoje várias vacinas que protegem contra vários tipos de meningite e fazem parte do calendário vacinal de crianças e adolescentes”, enfatiza Najla.

Notificação

Se houver a suspeita de que uma pessoa contraiu a doença, é necessário informar rapidamente a respeito do caso na Vigilância Epidemiológica do seu município, que tem o dever de notificar ao órgão epidemiológico estadual, pois a meningite é uma doença de notificação compulsória.

Fonte e foto assessoria