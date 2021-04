Secretaria de Saúde e Funesa realizam 1º Encontro de Acolhimento ao Preposto









25/04/21 - 09:11:14

Aproximar mais o preposto ao serviço prestado à população dos municípios. Esse foi o objetivo do “1º Encontro de Acolhimento ao Preposto”, realizado nesta sexta-feira, 22, pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), através do Centro de Atenção à Saúde do Estado de Sergipe (Case), em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa). A assistência aos usuários do Case é feita através do Serviço de Atendimento ao Preposto (SAP), no qual 74 municípios sergipanos estão cadastrados.

Os prepostos são representantes dos pacientes dos municípios que fazem a retirada dos medicamentos para entregar aos usuários, com o objetivo de facilitar a logística do paciente para receber os insumos. Devido à pandemia, o serviço não está com atendimento presencial para evitar circulação de muitas pessoas e aglomeração. A coordenadora do Case, Jéssica Santos, afirmou que “receber o medicamento no próprio município é mais confortável e seguro para o paciente”.

Ainda segundo a coordenadora, os prepostos são parceiros do Estado junto aos municípios e têm uma função muito importante nessa situação de pandemia, pois é o meio de aproximação com os pacientes, o que possibilita essa assistência. “O Encontro foi um momento muito rico de troca de conhecimento e construção de uma visão cada vez mais preparada para atender aos usuários. Estamos desempenhando e buscando as melhores possibilidades para concretizar um trabalho mais eficiente e eficaz. Enquanto gestão, agradecemos essa parceria”, ressaltou Jéssica.

De acordo com a farmacêutica e gerente de Farmácia do Case, Cristiane Oliveira Costa, com novos municípios cadastrados o evento buscou aproximar o SAP ao profissional que leva os medicamentos aos pacientes, além de apresentar o funcionamento do serviço, como esclarecimentos dos fluxos de atendimento (ferramentas utilizadas no SAP, horários, agendamentos) e garantir a qualidade de medicamento até o paciente. “Devido à pandemia, esses municípios tiveram que se readequar rapidamente para evitar que esses pacientes se deslocassem até Aracaju. Iniciamos essa logística entre março e abril de 2020. Hoje temos 100% dos municípios com esse atendimento”, afirmou.

Na oportunidade, a fisioterapeuta e gerente do setor de OPM (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), Diana Guerra, destacou a importância do preposto no transporte dos materiais. “O preposto tem um papel fundamental. Ele precisa estar bem preparado e saber o que está levando ao paciente. Nós temos cadeiras, muletas, bengalas, órteses e próteses sob medida, próteses oculares, próteses mamárias, óculos, entre outros. É uma diversidade de materiais. Por isso o preposto deve estar bem organizado para diferenciar o material e garantir que essas peças cheguem com segurança. Se o preposto for bem atuante, contribui para que nosso serviço seja ofertado com qualidade ao paciente, pois ele traz uma expectativa de alguém que não estamos vendo”, destacou.

Foto: Ascom/Funesa