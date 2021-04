Sukita, Valdevan e Rodrigo juntos para formar novo grupo









25/04/21 - 21:23:33

O deputado federal Valdevan Noventa (PL) e o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) estão trabalhando firmes para ajudar ao ex-prefeito de Capela, Manuel Mesquita Sukita a construir um novo grupo político. Os três jantaram no sábado (24) e conversaram sobre essa possibilidade

O deputado federal Valdevan Noventa já anunciou que será candidato ao Senado em 2022 e Sukita está coordenando a construção de um novo projeto, com o objetivo de fortalecer as regiões do Vale do Cotinguiba e do Baixo São Francisco, e se manter e sua defesa.

O ex-prefeito Sukita diz que está no aguardo das decisões jurídicas, esperando as anulações de nossos processos, como ocorreu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

– Só depois dessas decisões é que poderei ver se disputarei algum mandato político ou se vou contribuir como coordenador de algum grupo que assegure uma chapa competitiva, disse Sukita, acrescentando que “o fato é que vou estar nas eleições de 2022”.