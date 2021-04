A invisibilidade dos povos indígenas é temática do Sarau no Coreto









26/04/21 - 08:04:59

Na noite deste sábado, aconteceu a 44ª Edição do Sarau no Coreto, Monte Alegre de Sergipe, com o tema “A invisibilidade dos povos indígenas”. A temática é necessária, porque nos faz desconstruir alguns conhecimentos que adquirimos ao longo da vida, invisibilizando os povos originários da nossa nação, inclusive nos desconectando da nossa ancestralidade.

No último censo, 2010, percebe-se que houve um aumento da população indígena. Tal fator deve-se ao fato das pessoas se reconhecerem enquanto indígenas. Esta posição é muito importante. Mesmo com esse aumento e com a inserção de alguns direitos para esses povos na Constituição Federal de 1988, ainda é perceptível uma invisibilidade, através do apagamento de suas vozes. Precisamos construir espaços para ouvirmos os indígenas, pois eles precisam ecoar suas vozes.

Contamos com a contribuição do professor e pesquisador Ivanilson Martins Xokó (Porto da Folha) e da professora e pesquisadora Rosivânia dos Santos (Adustina-BA) que trouxeram algumas reflexões e contribuições para todo o público participante. Ivanilson fez uma exposição sobre a história e cultura do seu povo. Além disso, refletiu sobre alguns pontos importantes que evidenciam as conquista e ameaças vividas por povos indígenas em nosso país. Rosivânia destacou a importância de conhecermos a literatura indígena escrita por homens e mulheres. Salientou que ainda precisamos avançar quanto ao acesso à essa literatura nas escolas e a importância de os professores trabalharem a temática no chão da escola ao longo do ano letivo, desconstruindo os mitos existentes.

Além deles, contamos com a participação ativa dos professores (as) Aloísio Rosa (Aracaju), Andreia Dória (Itabi), Edemar Lima, Geovânio de Santana (Canindé de São Francisco) Glaucia Pamela (Nossa Senhora da Glória), Isaías Marinho (Revista Atração), Jaci Alves, Janaína Bele (Farroupilha-RS), João Batista (Nossa Senhora Aparecida), Matheus Borges, Mariza Marques (Cedro de São João), Rosa Maria (Itabaiana) e dos membros da Plêiade Cavalo-do-Cão Calyne Porto, Lucas Messias e Pedro Filho.

Foi na caminhada da resistência dos nossos povos originários que realizamos mais uma edição do Sarau no Coreto, consolidando o compromisso social e cultural deste espaço.

Vida longa ao Sarau!

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor e Idealizador do Sarau