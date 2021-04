Abertas inscrições para Processo Seletivo de Estágio no MPF de Sergipe









O Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE) abriu hoje, 26, as inscrições para o Processo Seletivo de Estágio 2021. O estudante interessado em participar da seleção deverá preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site do MPF, em http://www.mpf.mp.br/se/estagie-conosco/concursos, no período das 8h do dia 26/04 até as 23h do dia 30/04. Em seguida, deverá encaminhar os documentos solicitados no edital para o e-mail prse-concursoestagio@mpf.mp.br até as 23h do dia 03/05.

Para que a inscrição seja válida, um dos requisitos é que o candidato esteja matriculado e com frequência regular em uma das instituições de ensino conveniadas com o MPF/SE. A prova será realizada no dia 26 de maio, das 9h às 11h, em ambiente digital.

