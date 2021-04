Blitz da solidariedade organizada pela Cptran em parceria com o Inec, doa 22 toneladas de alimentos









A Polícia Militar de Sergipe, através da Companhia de Policiamento de Trânsito – CPTRAN, recebeu nesta segunda, dia 26, mais uma vez, do INEC – INSTITUTO NORDESTE CIDADANIA, 22 toneladas de gêneros alimentícios, em cestas básicas, para serem doadas para instituições de Sergipe.

Dentre as instituições agraciadas está o Bethesda Casa de Misericórdia, que cuida de dependentes químicos, inclusive dependentes de álcool, sediada no município de Itaporanga D’Ájuda, no Povoado Araticum, que recebeu 20 cestas básicas. O Subtenente Alexinaldo Santos Borges que é o presidente da instituição, destacou a importância destas doações neste momento difícil da pandemia, onde os gastos são muitos e os recursos escassos. “Vem em muito boa hora estas cestas básicas, pois ajudará sobremaneira o Bethesda, visto que trabalhamos de forma voluntária e sem fonte de recursos. Só tenho a agradecer a CPTRAN e do INEC pelo lindo gesto de solidariedade não só para com o Bethesta, bem como a outras instituições que prestam serviços à sociedade sergipana e que neste momento de pandemia passam por dificuldades. Que Deus possa abençoar a todos grandemente”.

