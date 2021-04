Casal dá exemplo de solidariedade e doa 70 cestas básicas à Campanha Solidarize-SE









26/04/21 - 14:28:16

No último sábado (24), a Campanha Solidarize-SE recebeu uma doação inspiradora da senhora Ângela Cristina Valério de Souza, que resolveu celebrar seu aniversário de 70 anos doando 70 cestas básicas para ajudar a quem mais precisa. Desde a última quinta-feira, o Governo de Sergipe e parceiros da iniciativa privada deram o start na terceira etapa da Solidarize-SE, com maior capilaridade e mais pontos de arrecadação, para receber alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza, máscaras e álcool a 70%. A ideia é formar um grande movimento solidário, convocando toda a sociedade a participar. Dona Ângela atendeu a esse chamado.

Segundo ela, a doação foi uma forma não só de ajudar, mas também de agradecer. “A gente sabe que, praticamente, toda a população está necessitada. Eu vou fazer 70 anos agora dia 30 de abril e resolvi me dar esse presente. Eu costumava fazer festa de aniversário, mas como agora não pode, fizemos essa doação. O presente maior é a gratidão a Deus por estarmos saudáveis, enquanto tantas pessoas já se foram, perderam familiares ou estão num leito de hospital. Isso tudo mexe com a nossa sensibilidade. Poder ajudar os outros é uma forma de agradecimento a Deus por estar completando essa idade com saúde”, disse Ângela Cristina. Seu esposo, Antônio Rodrigues, se mostrou gratificado pela possibilidade de ajudar. “Eu fico feliz, só de saber que estou matando a fome de 70 famílias”, disse.

Em suas redes sociais, a vice-governadora Eliane Aquino, idealizadora e articuladora da campanha, registrou o agradecimento ao casal, em nome de todas as famílias sergipanas que terão alimento garantido na mesa. “Bons exemplos merecem ser partilhados. Que lindo gesto da senhora Ângela e do senhor Antônio. Que Deus os cubra de bênçãos e que ela possa comemorar seu aniversário por muitos anos mais. É uma bela inspiração para quem quer celebrar a vida, afinal não há nada melhor para a alma do que fazer o bem!”, disse Eliane.

Quem também quiser e puder se somar à Campanha Solidarize-SE pode deixar sua doação no Drive-Thru Solidário do Largo da Gente, de segunda a sábado de 08h às 16h; na Secretaria de Estado da Inclusão Social (SEAIS), agências do Banese na capital e interior, Lojas do Grupo Fasouto, e diversos supermercados da rede Gbarbosa, Extra, Assaí, Atacadão, Big Bompreço, Carrefour Atacadão e Grupo Josias Peixoto, dentre muitos outros pontos de arrecadação, que podem ser conferidos no site www.inclusao.se.gov.br/solidarize-se. Para quem preferir contribuir em dinheiro, as doações podem ser feitas por transferência bancária para a Conta Corrente Banese 03/103.957-3, agência 043; ou pela chave-PIX 10.645.538/0001-07 (CNPJ do Instituto Banese).

Sobre a Solidarize-SE

Criada em junho de 2020, para ampliar os meios de auxílio à população em risco social durante a pandemia, a Campanha Solidarize-SE arrecadou, nos seis primeiros meses, 87 toneladas de alimentos, transformados em 5.476 kits distribuídos para comunidades tradicionais, entidades socioassistenciais e movimentos sociais.

Em sua terceira etapa, a campanha já conta com o engajamento coletivo da Vice-Governadoria do Estado (VGE), Secretaria de Estado da Inclusão Social (SEIAS), Instituto Banese, Fórum Empresarial de Sergipe, Associação Sergipana de Supermercados (Ases), Sindicato Atacadista e Distribuidor de Sergipe (Sincadise), Sindicato do Comércio Varejista (Sincovese), Grupo Maratá, Grupo FaSouto, Central Única das Favelas (Cufa Sergipe), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) de Sergipe, Serviço Social do Comércio (SESC), TV Atalaia e TV Sergipe.

Fonte e foto assessoria