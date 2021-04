CONCURSO PÚBLICO: SINDSEME DENUNCIA AUTORITARISMO DO PREFEITO GILSON ANDRADE









26/04/21 - 15:51:00

O Sindicato dos Servidores Públicos de Estância e Arauá (Sindseme) foi surpreendido com a informação da formação da Comissão Provisória do Concurso Público divulgada na última quinta-feira, 22, no Diário Oficial do município. De forma autoritária, o prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), instituiu a comissão sem a participação da principal entidade de defesa dos servidores municipais, o Sindseme.

A manobra causa estranheza pelo atropelo ao processo democrático comum na construção de certames desta natureza. É a primeira vez que um sindicato é deixado de fora da comissão provisória no município de Estância.

Além desta falha grave e autoritária, a Prefeitura de Estância deu uma clara demonstração de que a comissão será um “faz-de-contas” ao divulgar cargos e salários antes mesmo da instituição de tal comissão provisória. A pergunta sem respostas é: Se essas decisões já foram tomadas, para que servirá a comissão recém criada?

Neste ínterim, Sindseme entende que a decisão pela sua exclusão se torna clara: Há um desejo comum na gestão de Gilson Andrade de que o sindicato, na sua natureza questionadora e defensora do direito dos trabalhadores, não indague, não critique e não participe daquilo que definirá o futuro dos novos servidores municipais.

Estância, 26 de abril de 2021,

Sindicato dos Servidores Públicos de Estância e Arauá