Deputado Luciano Bispo recebe comandante da PM, coronel Marcony Cabral









26/04/21 - 15:15:09

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, recebeu o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Marcony Cabral, nesta segunda-feira, 26. Esta foi uma visita de cortesia também para prestação de contas do trabalho durante a pandemia do Novo Coronavírus.

O comandante falou sobre as ações principalmente no interior do estado. “Viemos falar sobre o enfrentamento nessas ações de Covid em todo o estado de Sergipe, no cumprimento dos decretos e estreitar esses laços com a Assembleia Legislativa”.

Ele disse que os decretos estão sendo desempenhados com rigor. Segundo o coronel, a maioria da população está aceitando as determinações e cumprindo com o que é necessário para impedir a disseminação do vírus.

“Parte da população tem atendido e compreendido o nosso trabalho então as pessoas estão percebendo que nós ainda estamos em um momento difícil com muitas pessoas sendo infectadas. Uma pequena parte parece que ainda não entendeu e insiste ainda em fazer aglomeração e nós temos que agir com algum rigor legal porque, infelizmente, nós temos que colocar consciência na cabeça das pessoas”, afirmou.

Marcony Cabral acredita que este entendimento da atual situação fará com que o problema seja resolvido logo. O coronel salientou que é preciso ter paciência já que existem muitas incertezas em relação a esta nova doença.

“Eu tenho certeza de que com a serenidade e a firmeza com que estamos trabalhando, dentro em breve nós estaremos em um cenário melhor. Mas é preciso que cada pessoa faça a sua parte porque é uma doença que ainda está infectando muito, existem muitas incertezas em relação a ela e enquanto a vacinação não atingir o máximo de pessoas certamente nós estaremos enfrentando esse tipo de problema”, declarou.

A reunião aconteceu no Gabinete da Presidência na Alese.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira