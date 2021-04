Estágio para quem faz graduação EaD: como funciona?









A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio como o ato educativo escolar supervisionado. Sendo assim não faz distinção entre estudantes de cursos na modalidade Educação a Distância ou presencial.

“A única diferença será em relação à modalidade do estágio: obrigatório (ou de uma disciplina do curso) ou não obrigatório (atividade extracurricular remunerada)”, explica Maria Luísa Teodoro, coordenadora do Unit Carreira da Universidade Tiradentes, unidade Sergipe.

É o caso da estudante Clarice Santos Souza Chagas, que mora no município de Capela e é aluna do 40 período do curso de Pedagogia EaD, do Polo da Unit em Nossa Senhora das Dores. No processo seletivo Secretaria de Educação do Estado-SEDUC, para Capela, Clarice foi aprovada em primeiro lugar no processo seletivo da Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

“Fiquei muito feliz em saber que fui convocado na seleção da SEDUC. Foi uma preparação que envolveu muito esforço e estudo para alcançar a maior média ponderada. Nesse processo tive o apoio da minha tutora Simone Matos. Vai ser uma experiência muito boa na minha formação em Pedagogia”, relata.

“Estou muito feliz e orgulhosa de a aluna Clarice ser do curso de Pedagogia, que ela seja uma inspiração para outros estudantes”, enaltece Profª Helena Souza, coordenadora Operacional do curso de Pedagogia da Unit EaD.

Nesse mesmo processo seletivo, do total de 26 alunos aprovados, 7 dos que aparecem entre os 10 primeiros colocados são estudantes do Polo da Unit de Nossa Senhora das Dores.

“Esse feito alimenta ainda mais a vontade de inspirar pessoas a transformarem suas vidas através da educação”, conta a prof. Patricia Rodrigues, gestora do polo.

De acordo com Maria Luísa, especialista na área de empregabilidade da Unit, já é possível observar um movimento de retomada das contratações dos alunos da instituição para as oportunidades de estágios remunerados.

“Esse fomento das oportunidades de estágios reforça, junto aos órgãos públicos e empresas particulares, o papel relevante que se tem ao oportunizar vagas de estágio remunerado para os alunos, pensando, de fato, no desenvolvimento desse estudante, na capacidade de prepará-lo para melhor executar as atividades que aprende durante a formação”, conclui Maria Luísa Teodoro.

