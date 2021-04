FISCALIZAÇÃO VERIFICA MENOR FLUXO DE PESSOAS NAS PRAIAS DE ARACAJU, NESTE DOMINGO









26/04/21 - 05:09:11

Em continuidade aos trabalhos de fiscalização nas praias da capital, equipes integradas da Prefeitura de Aracaju percorreram toda a faixa de areia da cidade, neste domingo, 25, com o objetivo de verificar in loco se as medidas restritivas determinadas pelo decreto n° 6.437/2021 estão sendo cumpridas.

Fazem parte das ações os órgãos coordenados pela Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec) – Defesa Civil de Aracaju, Guarda Municipal de Aracaju (GMA), Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) – que, durante todo o dia estarão focados na ronda instrutiva pelas praias, bem como na fiscalização de estabelecimentos, além da averiguação do toque de recolher.

Pelo decreto, estão mantidas as medidas restritivas, como o toque de recolher, das 22h às 5h, e o fechamento de praias e parques aos sábados e domingos, além da vedação do funcionamento dos serviços não-essenciais no fim de semana e o escalonamento no funcionamento das atividades econômicas durante a semana.

Conforme ressaltou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, no sábado, 24, por conta da chuva, o fluxo de pessoas estava bem baixo, nas praias. Neste domingo, com o tempo mais aberto, também foram vistas poucas pessoas na região praiana. “O que nos deixou mais tranquilos porque é uma demonstração de que a população está mais consciente. No entanto, nosso objetivo é conscientizar ainda mais e lembrar que a pandemia não acabou e é preciso a junção de forças entre poder público e população para que consigamos obter melhores resultados, ou seja, poupar mais vidas”, destaca o major.

Além da fiscalização nas praias durante a manhã e a tarde, as equipes também estão verificando o cumprimento das medidas no turno da noite, tanto os estabelecimentos comerciais como também a obediência ao toque de recolher.

“É uma força-tarefa que tem como objetivo preservar vidas. Há mais de um mês estamos focados na realização desse trabalho, mas o nosso intuito é, sobretudo, orientar a população a respeito do momento preocupante que ainda estamos vivendo. Portanto, à noite, junto à Vigilância Sanitária, damos apoio durante as fiscalizações nos estabelecimentos e, outras equipes, distribuídas pela cidade, fazem a ronda do toque de recolher, sempre com o foco na orientação”, reforça o diretor-geral da GMA, subinspetor Fernando Mendonça.

No caso dos estabelecimentos, aqueles que forem flagrados descumprindo o decreto serão responsabilizados na seara administrativa, com a possibilidade de aplicação da multa pecuniária.

Informações e foto AAN