Influenza: vacina de crianças, gestantes e puérperas vai até dia 10

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, contempla, na primeira fase da Campanha contra a Influenza, os trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, e crianças com idade entre seis meses a menor de seis anos. Foram destinadas à capital 41.730 doses para a execução dessa primeira fase.

“Nesse primeiro momento foram inseridos grupos que não interferem significativamente no cronograma de vacinação contra a covid-19. No caso dos profissionais de saúde, que têm acesso às duas campanhas e ainda estão dentro do intervalo entre as doses contra a covid, eles devem ficar atentos e respeitar o intervalo de 14 dias para receber qualquer outra vacina”, explica a coordenadora do Programa Municipal de Imunização da SMS, Ana Paula Machado.

Inicialmente, a vacinação dos trabalhadores da saúde contempla, prioritariamente, os profissionais de hospitais e das retaguardas de atendimento covid, os quais estão sendo vacinados em seus locais de trabalho.

“Assim como em anos anteriores, os hospitais e unidades de saúde listam seus profissionais e solicitam o quantitativo necessário junto à Rede de Frio. Após o recebimento dessa solicitação, separamos os insumos e a unidade ou hospital envia uma pessoa responsável para coletar as doses e aplicá-las em seus trabalhadores”, detalha Ana Paula.

Crianças, gestantes e puérperas

Já as gestantes, puérperas e crianças (com idade de seis meses a cinco anos, onze meses e 29 dias) têm acesso à vacina contra a gripe nas 40 Unidades Básicas de Saúde, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para ter acesso ao serviço, basta se dirigir à UBS e apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacina. No caso da gestante, é importante levar a caderneta da gestante, caso já tenha iniciado o pré-natal, ou o resultado do exame, caso esteja nas primeiras semanas.

Segunda fase

Essa primeira fase segue até o dia 10 de maio e, a partir do dia 11, tem início a segunda fase da campanha, que contemplará idosos com 60 anos ou mais e professores.

