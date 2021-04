Mais 5 mil famílias passam receber benefício do programa de transferência de renda









Novos cartões do Mais Inclusão foram distribuídos aos municípios. Ao todo, cerca de 20 mil famílias estão sendo atendidas pelo programa

Na última semana, a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (Seias) entregou, aos representantes dos municípios, os Cartões Mais Inclusão – CMais dos novos 5 mil beneficiários do programa. Os cartões são referentes à nova modalidade do CMais Apoio Emergencial, que atende 5 mil trabalhadores autônomos ou informais inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), em situação de extrema pobreza ou pobreza, e que receberão duas parcelas de R$ 200 para a aquisição exclusiva de alimentos. Ao todo, cerca de 20 mil famílias estão sendo atendidas pelo programa de transferência de renda criado pelo governo do Estado para combater a insegurança alimentar aprofundada na pandemia.

A coordenadora do Programa Cartão Mais Inclusão na Seias, Kátia Ferreira, explica que a entrega dos cartões ocorreu conforme um cronograma, que dividiu os municípios na segunda, terça e quinta-feira. “Fizemos desta forma tendo em vista as medidas de prevenção à Covid-19. Então, os municípios vieram buscar aos poucos, e realizaram a conferência dos cartões, que foram entregues em envelopes lacrados mediante assinatura de um documento comprobatório. De imediato, eles irão em busca dos beneficiários nos seus municípios, que deverão receber os cartões e já poderão utilizar o benefício de imediato, pois o CMais já está carregado com os R$ 200 e devidamente desbloqueado. Mês que vem, recebem a segunda parcela”, detalhou Kátia Ferreira.

A secretária Municipal de Assistência Social de Poço Verde, Edilânia da Silva Souza, esteve na Seias, na última quinta-feira (22), para buscar os cartões das famílias beneficiárias no seu município. Ela relatou a importância do programa neste momento de pandemia. “E para Poço Verde, em particular, é uma grande vitória, por que lá a gente vive da agricultura. Na pandemia, como nossos usuários da Assistência Social não têm outra coisa para trabalhar, eles estão só esperando o momento de plantar e de colher, para que eles possam ter alguma renda. Até lá, a renda está vindo desse cartão, que veio para ajudar a trazer alimento para essas famílias”, relatou.

Ela destaca que o programa de transferência de renda é inédito em Sergipe, com essa configuração. “Representa um olhar diferenciado que o Governo está tendo para ajudar, para desafogar os municípios, porque a responsabilidade é muito grande. É muita gente passando fome e, muitas vezes, a gente não tem muito o que fazer, porque os municípios também estão passando por dificuldade. Então, o Governo do Estado nos deu este presente, de levar pão à mesa dos nossos usuários. Já são 400 famílias que recebem, lá em nosso município, e agora teremos mais 15. Agradecemos, então, ao Governo do Estado e a toda equipe da Secretaria de Inclusão, que tiveram este olhar para a gente”, afirmou a secretária de Assistência Social de Poço Verde, Edilânia da Silva Souza.

A gestora municipal da Assistência de Salgado, Aldeane Silva França, também destacou a importância do programa para as famílias mais vulneráveis. “Hoje estamos sendo beneficiados com mais 55 cartões para Salgado e tenho certeza que vai ser muito gratificante leva-los até essas famílias. A gente fica muito grato a todo este apoio que o Estado está dando para os municípios”, disse Aldeane sobre o programa que, desde abril de 2020, já investiu mais de R$ 27 milhões no pagamento de cerca de 270 mil benefícios. A nova modalidade do CMais representa um aporte de mais R$ 2 milhões no combate à pobreza em Sergipe.

