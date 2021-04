MORADORES DO ROBALO FARÃO PROTESTO NO DIA PRIMEIRO DE MAIO EM ARACAJU









26/04/21 - 05:48:20

Moradores do Robalo farão protesto no dia primeiro de maio em Aracaju

Os moradores do Robalo, ainda inconformados com a forma como a Prefeitura de Aracaju e a Câmara de Vereadores transformaram os povoados da Zona de Expansão em bairros, prometem um grande e criativo protesto para o próximo dia primeiro de maio, sábado, feriado do Dia do Trabalhador.

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, os organizadores prometem denunciar não somente como se deu a alteração de povoados para bairros, como também devem cobrar diálogo por parte das autoridades municipais.

A data e o local foram escolhidos por ser um feriado e porque a Rodovia dos Náufragos é caminho para todos os povoados e para municípios do litoral sul do estado.

Marcelo Gama, membro da comissão organizadora, acredita que a pressão dos moradores pode provocar a abertura de diálogo por parte do prefeito e do presidente da Câmara Municipal. “O que queremos é ser ouvidos. Queremos colocar a nossa indignação com todo esse tumulto causado. A questão não são nomes, se bairros ou povoados. A questão é o desrespeito extremo e em todos os sentidos.”

Segundo os moradores, está claro que a tanto a Prefeitura, quanto a Câmara Municipal erraram desde o início, deixando de ouvir as comunidades e apressando toda a tramitação, o que pode, no entendimento dos moradores, ter levado prefeitura e câmara a cometer erros grosseiros na definição dos limites entre os novos bairros, a ponto de desrespeitar a história e os costumes locais, chegando a “transferir” do Robalo para o São José o núcleo central da comunidade, onde estão as escolas, a igreja e toda a vida comercial e cultural.

Ainda devido à pandemia a comissão organizadora está gravando depoimentos dos moradores mais idosos, que não poderão participar do protesto. Os depoimentos serão veiculados durante o ato.

“O que posso dizer é que já gravamos bons depoimentos, com palavras fortes de pessoas idosas, que nasceram e cresceram aqui no Robalo e estão, de certa forma, alguns revoltados, outros assustados com a atitude da Câmara Municipal e de Prefeitura de Aracaju.” Disse José Firmo, presidente da Associação Desportiva e Cultural do Robalo (ADCAR) e um dos integrantes da comissão organizadora do protesto.

Além de moradores dos agora bairros, os organizadores convidaram várias autoridades, entre elas todos os vereadores de Aracaju.

O protesto deve ser o primeiro de outros que os moradores pretendem realizar até que o prefeito Edvaldo Nogueira e o presidente da Câmara Municipal, Josenito Vitale, resolvam ouvir os moradores e consertar o que eles entendem ter sido um grande erro cometido contra os povoados.

