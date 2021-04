MOVIMENTO MOVA-SE LANÇA CAMPANHA EM APOIO À CPI DA COVID EM SERGIPE









Na manhã desta segunda-feira, 26, integrantes do Movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE) realizaram um ato na Praça Fausto Cardoso, em frente ao antigo Palácio do Governo, que marcou o lançamento da campanha cidadã em apoio ao requerimento de instalação da CPI da Covid em Sergipe.

Com um número reduzido de integrantes, para evitar aglomeração, e ostentando grandes faixas em apoio à CPI em Sergipe, foi explicada aos presentes a finalidade do ato e divulgado o lançamento do abaixo-assinado on-line, através do qual a população pode declarar apoio e adesão à campanha em prol da CPI da Covid em Sergipe.

Conforme já foi anunciado na imprensa, há cerca de duas semanas um grupo de deputados vem buscando assinaturas suficientes para conseguir instalar a CPI, que irá investigar, especialmente, os gastos do Governo Estadual no enfrentamento da Pandemia de Covid-19 e a tentativa frustrada de compra de 30 respiradores via Consórcio do Nordeste, que gerou um prejuízo de quase 5 milhões para os cofres públicos do Estado.

Segundo Hebert Pereira, integrante do MOVA-SE, “diante da pressão do Governo e de deputados da base aliada para que outros parlamentares não assinem o requerimento de CPI, os integrantes do movimento resolveram também desencadear uma campanha de pressão vinda da sociedade para que os deputados indecisos apoiem o requerimento de CPI, pois é de interesse da população saber para onde estão indo os bilhões que vieram para o enfrentamento da pandemia em Sergipe.”

De acordo com Fernando Carvalho, também integrante do MOVA-SE, “a população quer saber o que vai acontecer com os 5 milhões pagos para adquirir 30 respiradores que nunca chegaram em Sergipe e o dinheiro também nunca foi devolvido. Quem irá pagar essa conta enquanto temos dezenas de pessoas neste momento aguardando vagas de UTI e algumas morrendo por não ter acesso a elas?”, indaga.

A coleta de assinaturas em apoio á campanha será feita apenas de forma virtual, por meio de um abaixo assinado on-line, cujo link está disponível nas redes sociais do Movimento Atitude Sergipe (MOVA-SE), no Facebook e Instagram. Disponibilizamos o link também aqui ao final da matéria caso o leitor queira assinar: http://bit.ly/cpicovidseja

Ascom MOVA-SE