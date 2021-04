Mulher atira contra o filho e a nora e é presa pela Polícia Militar









26/04/21 - 08:25:57

Uma mulher foi presa na noite desta sexta-feira (23) acusada de atirar contra o próprio filho e a nora no município de Malhador.

As informações passadas por policiais da 3ª Cia do 3º BPM são de que os tiros de espingarda disparados pela mulher não atingiram o casal e eles informaram que a mulher atirou durante uma discussão, pois eles não queriam mais residir junto com ela.

A autora dos disparos disse aos policiais que havia ingerido muitos medicamentos e água sanitária. Ela foi conduzida ao Hospital Regional de Itabaiana, ficando sob custódia de uma equipe da Polícia Civil.

Com ela, os PMs encontraram a arma utilizada e uma bolsa contendo munições intactas, cápsulas e material para a fabricação de munição, além de 16 pinos vazios com resíduos de substância análoga a cocaína. O material foi entregue na Delegacia Regional de Itabaiana.

Com informações do 3ª Cia do 3º BPM