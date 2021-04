PC LOCALIZA MAIS DOIS SUSPEITOS ENVOLVIDOS NO ASSALTO A BANCO EM PACATUBA









26/04/21 - 16:28:08

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) realizaram operação para cumprir mandados de prisão de José Aldair Pinheiro dos Santos, “Gago”, 21, e Fabiano Monteiro dos Santos, “Nino”, 23. Os detidos possuem participação no assalto a uma agência do Banco do Brasil no município de Pacatuba, ocorrido em março deste ano. As prisões foram realizadas na manhã desta segunda-feira, 26.

As diligências fazem parte da segunda fase da operação que investiga esse crime. No total, seis pessoas já foram presas e um suspeito morreu em confronto com as equipes.

Relembre o caso

No dia 3 de março, horas após o assalto ao banco, foram presos em flagrante Rafael da Silva Santos, 26 anos; Ariana Pinheiro Santos, 19 anos; e Jacqueline Maria de Jesus, 23 anos. Já na última sexta-feira, 23, foram capturados Antônio Jesus dos Santos, “Coroa”, 51, e Alex Dorneles de Faria, 45.

No momento da abordagem, Antônio reagiu atirando contra as equipes e acabou sendo alvejado em confronto. Foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.