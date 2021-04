POLICIAIS DO GATI PRENDEM SUSPEITOS E APREENDE DINHEIRO FALSO EM SALGADO









26/04/21 - 06:32:53

Policiais do Grupo de Ações Táticas do Interior (Gati) prenderam na tarde deste domingo (25) três homens com dinheiro falso e droga no Povoado Água Fria, município de Salgado, Região Centro-Sul de Sergipe.

As equipes realizavam policiamento de rotina na região, quando perceberam três homens em atitude suspeita, trafegando em um veículo Tracker, cor prata, no Povoado Água Fria. Na abordagem aos suspeitos, foram encontrados 25 gramas de maconha e R$ 550,00 reais em notas falsas.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.

Informações e foto: PMSE