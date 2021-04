PREFEITURA ALERTA PARA PERÍODO DE MARÉ ALTA SEGUE ATÉ A QUARTA-FEIRA









26/04/21 - 05:08:05

Até a próxima quarta-feira (28), a Prefeitura de Aracaju emitirá alertas a respeito do período de maré alta. Ao longo da semana, contudo, o Serviço de Alerta via SMS vai informar à população sobre os horários e a média de altura alcançada pela cheia.

Para tanto, as equipes integradas da Prefeitura já estão com a atenção redobrada, por meio da Defesa Civil de Aracaju, órgão da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), bem como as empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), e Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Durante o período, no entanto, outro fator vai incidir sobre a maré, como explicou o coordenador da Defesa Civil Municipal, major Silvio Prado.

“Além da maré alta, estamos num período chuvoso que deve seguir até o mês de julho. Portanto, redobramos o estado de observação com essa combinação de chuvas fortes e maré alta. A população que reside em localidade que historicamente tem problemas com inundação, transbordamento de rios e canais, a exemplo da região da Praça da Imprensa, avenida Anísio Azevedo, loteamento Estrela do Oriente, devem redobrar a atenção porque essa junção dos dois fenômenos naturais pode ocasionar um impacto maior. Todo o Comitê de Gerenciamento de Crise está em condições de atuar e reforçar o monitoramento, no intuito de minimizar os transtornos”, aponta o major.

Para registrar uma ocorrência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, que tomará as providências necessárias. Além disso, as equipes fazem o monitoramento constante nos locais de risco, sujeitos a alagamentos ou desmoronamento.

SMS 40199

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Defesa Civil, mantém um canal para informar a população, via SMS, sobre os alertas meteorológicos. Para receber os avisos é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir, no campo da mensagem, o CEP do local sobre o qual deseja receber informações.

Após encaminhar o SMS de cadastro, será enviada uma mensagem de confirmação e o celular estará habilitado para receber os alertas da Defesa Civil. O serviço é gratuito e permite que a mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Fonte e foto assessoria